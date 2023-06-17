Французький канал TF1 зганьбився репортажем з позицій окупантів РФ

Французькі журналісти показали дороги до російських позицій і відео зсередини бліндажів РФ.

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Сюжет TF1 з позицій окупантів РФ / скріншот

Провідний французький телеканал TF1 зняв сюжет з позицій російських окупантів в Україні без згадки про агресію РФ.

Відзначимо, що в сюжеті показали російських окупантів на захопленій території України. При цьому сюжет тривалістю менше 3 хвилин виклали на YouTube-каналі 15 червня.

Звернемо увагу, що скандальний матеріал подивилися понад 130 тисяч користувачів.

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При цьому французькі журналісти показали дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від російських військових про боєприпаси і дрони, які вони застосовують проти українських військових і кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.

Додамо, що автори сюжету не спромоглися згадати, що РФ є окупантом. При цьому окупанти РФ довезли французького журналіста до розташування, провели екскурсію по бліндажу, розповіли як готувалися до наступу ЗСУ.

Дивіться скандальний сюжет TF1:

Скандальний сюжет TF1 / скріншот

Нагадаємо, раніше YouTube почав процедуру негайного блокування каналів, які належать державним медіа Росії.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму каналі в Telegram.

До того YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями" ДНР "і"ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували"за порушення правил спільноти".

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