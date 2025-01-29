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Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

Анна Косик
29 січня 2025, 14:55
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Британія також може розвивати оборонну співпрацю з Україною.
Войска НАТО, ВСУ
Європа може посилити Україну своїми військами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

Що сказав Уолш:

  • Британія може стати лідером у ініціативі відправки іноземних військ в Україну
  • Лише об'єднавшись Європа зможе посилити Україну

Україна разом із союзниками активно обговорює питання відправлення іноземних військ на нашу територію. Ініціативу вже проявили дві європейські країни - Великобританія та Франція і їхні війська справді можуть з'явитися в Україні.

Про це в етері Київ24 розповів науковий співробітник Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса в Британії Гарван Уолш. За його словами, окрім відправки своїх солдатів Британія може і розвивати співпрацю з Україною у сфері оборони.

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"Нам потрібні справжні практичні безпекові гарантії, можливо відправлення європейських військ в Україну. Британія це може зробити, Франція це може зробити - у них є гарно розвинені військові сили", - наголосив він.

Однак Уолш зауважив, що не може йти мова про одноосібну участь Британії в такій ініціативі, адже у неї є сили середнього масштабу. Лише разом з іншими країнами такого ж середнього масштабу, як от Франція, Польща, чи Німеччина, Британія могла б організувати коаліцію посилення підтримки України.

Відправка іноземних військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Велика Британія позитивно сприймає ідею щодо розміщення іноземних військ в Україні і це питання вже обговорювалося під час зустрічі з прем'єр-міністром королівства Кіром Стармером.

Напередодні також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори щодо можливого розміщення в Україні миротворців з Франції та Великої Британії.

Раніше, як писав Главред, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зазначив, що Україна та її союзники активно обговорюють питання розміщення іноземних військ у межах миротворчої місії на території України. Однак це не означатиме, що іноземних військових залучатимуть до бойових дій на боці ЗСУ.

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Хто такий Гарван Уолш?

Гарван Уолш - науковий співробітник Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса, що знаходиться у Великій Британії. Розповідає про дії та перспективи підтримки європейських держав України у війні проти Росії.

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