"Це війна" : у США вирішили не перешкоджати ударам України по території РФ - NYT

Американські чиновники розглядають операції на російській території як підготовку до контрнаступу ЗСУ, який складатиметься з різних етапів.

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США вирішили не перешкоджати ударам України по території Росії / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, t.me/legionoffreedom

У президентській адміністрації США більше не побоюються, що допомога зброєю Україні та перенесення військових дій на російську територію змусять Москву піти на ескалацію та втягнути в протистояння війська США і НАТО. Про це пише The New York Times (NYT) з посиланням на американських чиновників.

Видання нагадує, що впродовж першого року війни Росії проти України високопоставлені представники США неодноразово та публічно застерігали Київ від завдання ударів по російській території, особливо з використанням американської зброї. Законними цілями у Вашингтоні називали лише об'єкти в Криму, оскільки це український регіон, анексований Росією.

"Ми не заохочуємо Україну і не допомагаємо їй завдавати ударів за межами своїх кордонів", — заявляв президент Джо Байден травні 2022 року.

Однак прикордонні області Росії вже не один тиждень піддаються обстрілу, безпілотники атакували не лише нафтобази, військові аеродроми та електроенергетичні об'єкти, але також Кремль і маєтки путінської еліти на Рубльовці, а підтримувані українською військовою розвідкою росіяни-диверсанти вже вдруге вторглися в Білгородську область.

Але у Вашингтоні це не викликає занепокоєння.

"Ми не збираємося розслідувати це. Ми не говоримо їм [українцям], де завдавати ударів, а де - не завдавати, як їм проводити свої операції", — завив минулого тижня прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про те, чи брала участь Україна в організації ударів по Москві.

У той же час один з керівників Пентагону сказав NYT: "Слухайте, це війна. Таке на війні трапляється".

Американські чиновники розглядають операції на російській території як підготовку до українського контрнаступу, який складатиметься з різних етапів. За їхніми словами, реальність бойових дій така, що немає сенсу постійно грати в оборону і битися з ворогом на своїй території, не піддаючи ризику власний будинок ворога.

"Якщо ви перебуваєте на війні, ви не можете просто сидіти склавши руки і віддавати ініціативу противнику. Згідно зі Статутом ООН, кожна нація має право на самооборону, тому для України з юридичної та з військової точки зору це має великий сенс", - сказав Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач силами армії США в Європі.

Ситуація в Білгородській області

4 червня учасники організацій Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії заявили, що заходять в передмістя населеного пункту Шебекіно, який розташований у Білгородській області країни-агресора РФ. Члени РДК повідомили, що заходять в передмістя з боями.

Також Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяву, в якій повідомили про те, що в Бєлгородській області взяли в полон військових країни-агресора РФ. Ополченці запропонували губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, щоб він приїхав в нову Таволжанку на переговори і пообіцяли передати йому двох полонених.

Гладков не прийшов на розмову з РДК і ЛСР. Ополченці прийшли до висновку, що з владою спілкуватися безглуздо. Полонених вони передали Україні.

Дивіться відео - Колишній радник ОПУ Олексій Арестович розповів, як йдуть справи в Шебекіно Бєлгородської області:

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