"Це удари відплати": Росія мстить Україні за удар по Кримському мосту - Пєсков

У Міноборони РФ стверджують, що в Одесі і Миколаєві були нібито знищені паливні термінали в портах.

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Пєсков цинічно заявив про удар по Одесі / Колаж Главред, фото скріншот з відео, УНІАН

Удар по Одесі та Миколаєві вночі 18 липня був "відплатою" з боку Росії за вибухи на Кримському мосту напередодні. Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти.

"Пєсков назвав нічні удари по об'єктах портової інфраструктури в Одесі "ударами відплати за Кримський міст", - йдеться в повідомленнях російських засобів масової пропаганди.

У той же час в Міноборони Росії заявили, що під час нічного обстрілу півдня України були атаковані точки, де нібито "готувалися теракти" проти країни-агресора із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виробництва.

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У відомстві також стверджують, що в Одесі і Миколаєві були нібито знищені паливні термінали в портах.

Нічний удар по Україні

18 липня, в результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна в кафе і ряді інших будівель, одна людина отримала поранення.

У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну з південного напрямку 6 крилатими ракетами "Калібр" і 36 ударними дронами типу "Shahed", всі ракети і 31 Іранський БПЛА знищила протиповітряна оборона.

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