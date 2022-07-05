Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповіли

В'ячеслав Володін / Knews.kg

Спікер Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон.

Як повідомляє норвезьке видання NRK, влада Норвегії зажадала від Москви бути прихильною домовленостям.

Повідомляється, що Володін звернувся до комітету Держдуми у закордонних справах з проханням переглянути угоду про розділову лінію між Норвегією і Росією. Зокрема, комітет повинен визначитися, чи слід розірвати або призупинити угоду про кордон і співробітництво в Баренцевому морі.

Також повідомляється, що питанням зайнявся депутат-комуніст Михайло Матвєєв. За його словами, угода приймалася з метою зміцнити співпрацю між Норвегією і Росією.

"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає відправці продуктів харчування нашим жителям на Шпіцберген", - додав він.

У Норвегії обурюються

За словами представника МЗС Норвегії ані Хаавардсдаттер, в угоді з Росією немає пункту про розірвання.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення меж діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - додала вона.

Після 40 років переговорів Росія і Норвегія в 2010 році домовилися про компроміс навколо розділової лінії в Баренцевому морі. Зокрема, спірна морська ділянка була розділена на дві приблизно рівні частини. Його площа становить 1,75 млн квадратних кілометрів і містить великі цінності.

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