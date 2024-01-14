Це більше ніж просто альянс: Зеленський розкрив деталі угоди із Британією

За словами президента України Володимира Зеленського, двостороння угода із Великою Британією допоможе захистити європейські цінності від агресора.

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Зеленський розкрив деталі угоди із Британією / Колаж Главред, фото: УНІАН

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. Цей документ став першим серед безпекових угод, які були укладені в рамках домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися. Згідно з цією угодою, Велика Британія зобов'язується надавати безпекову підтримку Україні до моменту її вступу в НАТО. В своїй колонці для The Times Зеленський зазначив: "За допомогою Великої Британії ми можемо забезпечити, що свобода переможе агресію".

"Це не просто декларація, це реальність: ми союзники, які працюють разом, щоб захистити європейську безпеку та захистити наші цінності", – написав Зеленський.

Воложимир Зеленський вказав на те, що Велика Британія стала першою країною, яка уклала стратегічний союз з Україною, але вона не стане останньою.

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"Немає сумніву: українці заслуговують на цей союз. Прогнавши російських окупантів, Україна продемонструвала нашу спроможність відновити безпеку як на суші, так і на морі та продемонструвала, наскільки українці цінують нашу свободу, що не менш важливо. Зараз Україні просто необхідно дати все необхідне, щоб вона змогла перемогти Росію в цій історичній битві", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що угода з Великою Британією виходить за рамки звичайного альянсу в сфері безпеки – це новий етап партнерства між державами, що має стратегічне значення на сто років вперед.

"Великобританія завжди захищала свободу. Заради світу та нашого спільного майбутнього вона має продовжувати це робити. Коли ми разом переможемо, будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає, якщо він порушить міжнародне право. Ми показали, що Росію можна подолати — і якщо ми зможемо подолати таку небезпеку для міжнародного порядку, то ми зможемо переконати навіть найсерйозніших потенційних агресорів, що війна буде втратою і для них. Ось чому ми повинні перемогти. Ось чому ми повинні бути разом. Ось чому наш альянс має значення", – написав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна постійно займається забезпеченням безпеки для своїх громадян. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками балтійських ЗМІ в Ризі. За його словами, цей процес розвивається повільно, проте основні положення можуть бути оприлюднені частково в найближчий час.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали важливу безпекову угоду, яка охоплює гарантії у випадку можливого нового нападу РФ.

Сполучені Штати Америки можуть укласти угоду з Україною про гарантії безпеки, на зразок тієї, яку уклала Велика Британія. Відповідні переговори вже розпочалися. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час брифінгу.

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