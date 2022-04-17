"РФ програє": у Зеленського пояснили, чому Путіну світить провал в Україні

Програш РФ буде у військовому, економічному і географічному сенсах, впевнений Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова канцлера Австрії Карла Нехаммера, який заявив, що під час бесіди з Володимиром Путіним у нього склалося враження, що кремлівський диктатор "впевнений що перемагає у війні".
У своєму Twitter він підкреслив, що ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедій.
"РФ програє", - пише радник глави Офісу президента.
Він упевнений в тому, що програш Росії буде як у військовому, так і в економічному і географічному сенсах.
"Країна-вигнанець з негативним профілем у підручниках історії. Такою буде "перемога", - додав Подоляк.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
читайте такожУ британській розвідці розкрили мету РФ в Україні і напрямок головного удару
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