Ердоган офіційно переміг на виборах у Туреччині: що відомо

Володимир Зеленський привітав Ердогана із перемогою і зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн.

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Ердоган офіційно переміг на виборах у Туреччині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу у другому турі виборів і залишиться президентом Туреччини на наступні п'ять років. У другому турі він обійшов свого суперника Кемаля Киличдароглу на понад 4% голосів.

"Пана Реджепа Таїпа Ердогана обрано президентом", - заявив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер на своїй сторінці у Twitter.

Як інформують турецькі видання, підрахунки голосів показали, що 52,1 % виборців проголосували за Ердогана, за Киличдароглу проголосували 47,9% виборців. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, перевищила 60 мільйонів осіб.

Тепер Ердоган може залишатися на посту президента Туреччини до 2028 року.

"Наша нація зробила вибір і знову наділила нас повноваженнями керувати країною ще п'ять років", - сказав Ердоган, звертаючись до своїх прихильників на мітингу.

Світові лідери вже почали вітати Ердогана з перемогою. Привітав Ердогана і президент Володимир Зеленський.

"Вітаю президента Туреччини Реджепа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи", - написав Зеленський у Twitter.

Президентські вибори в Туреччині

Як повідомляв Главред, після першого туру президентських виборів у Туреччині, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг перевищити 50% голосів. Ердоган набрав 49,52% голосів, а Киличдароглу – 44,88%.

27 травня вперше в історії відбувся другий тур голосування. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та закрилися о 17:00 за місцевим часом.

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програвав головному опоненту. Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Дивіться відео про те, як проходили президентські вибори у Туреччині:

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