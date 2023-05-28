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Вирішальний день: у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів

Юлія Куришко
28 травня 2023, 11:21 оновлено 28 травня, 11:38
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Виборці обиратимуть поміж чинним президентом Ердоганом та лідером опозиції  Киличдароглу.
Вирішальний день: у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів
У Туреччині стартував другий тур виборів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

28 травня у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів.

Виборці обиратимуть поміж двох кандидатів - нинішнім президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу.

Перший тур голосування, що відбувся на початку цього місяця, продемонстрував суперечливу гонку між Ердоганом і Киличдароглу, причому жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості, повідомляє Hurriyet Daily News.

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Сьогодні засобам масової інформації до 18:00 заборонено публікувати новини чи прогнози про вибори і їх результати.

Лише Вища виборча комісія зможе оприлюднювати новини та пресрелізи про перебіг виборів з 18:00 до 21:00. Після цього часу всі обмеження для ЗМІ будуть зняті.

Вибори у Туреччині

Нагадаємо, що жоден із кандидатів в президенти Туреччини не набрав 50%. За останньою інформацією лідирує чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган з результатом 49.41%.

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту. Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Раніше повідомляли, що у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт. Як повідомляли турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.

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