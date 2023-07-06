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РФ стоїть на межі, вона дозріла до громадянської війни – Буданов

Альона Вороніна
6 липня 2023, 14:29 оновлено 6 липня, 15:06
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Під час заколоту 21 регіон РФ був на стороні Путіна, а 17 були готові підтримати Пригожина. Ніхто у великих містах Росії не хоче продовжувати війну з Україною.
Кирилл Буданов, Владимир Путин
Росія дозріла до громадянської війни, вважає Буданов/ колаж: Главред, фото: скрін, Легіон "Свобода Росії"

Країна-агресорка Росія дозріла до громадянської війни. Суспільство в РФ розірване на дві частини. Частина росіян була готова підтримати власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина під час заколоту вагнерівців.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Times. Він зазначає, що достатньо буде маленької внутрішньої "справи", і конфлікт всередині Росії посилиться.

Буданов розповів, що українській воєнній розвідці вдалося перехопити секретні дані російського МВС, з яких стало відомо про настрої, що панували серед росіян під час заколоту приватної військової компанії "Вагнера". Такі дані російське МВС дістало, використовуючи шпигунське програмне забезпечення нового покоління, з допомогою якого у країні-агресорці РФ відстежують окремі нібито захищені месенджери і тенденції у соцмережах та регіональних російських ЗМІ.

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Українська воєнна розвідка проаналізувала дані російського МВС, які вдалося перехопити. Таким чином стало відомо, що під час заколоту Вагнерівців 24 і 25 червня Пригожин мав підтримку населення 17-ти із 46-ти регіонів Росії, а російський диктатор Путін – 21-го регіону.

Зазначається, що Путін міг розраховувати, зокрема, на підтримку Москви, але не Санкт-Петербурга. Найнижча підтримка російського диктатора зафіксована у Дагестані.

"Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: рф стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", – зазначив Буданов.

Буданов також додав, що внутрішня турбулентність в Росії і позбавлення Путіна влади може бути корисним для України.

За словами очільника ГУР, росіяни підтримують війну проти України лише тоді, коли вони дивляться про неї по телевізору.

"Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим йти на війну для них не варіант", – зазначив Буданов.

Він додав, що ніхто в головних російських містах не хоче продовжувати війну з Україною.

На Запорізькій АЕС знижується рівень загрози

Буданов також розповів, що на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупантів, знижується рівень загрози.

"Ми вчиняємо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", – сказав він.

Чи можливі нові заворушення в РФ

Український політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов зазначав, що тривалість перебування Путіна при владі в Росії залежить від того, які будуть зроблені висновки після військового заколоту Пригожина. Вже наступний, 2024 рік може стати для нього останнім у Кремлі, оскільки верхівки здатна зважитися на зміну глави держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив прогноз, що війна Росії в Україні та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що зі складу країни-агресора вийде частина республік, а саме – Сибір, Кубань і Кавказ.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко зазначав, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може повторити військовий заколот у країні-агресорці РФ. Якщо він опиниться в Білорусі, то буде поступово готувати новий наступ.

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