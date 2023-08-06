Подоляк поставив на місце Пєскова, який розкатав губу на захоплення територій України

Радник керівника ОП зауважив, що "конституція Росії" не має стосунку до сталих юридичних документів і її зміст не може братися до розгляду.

https://glavred.net/ukraine/podolyak-postavil-na-mesto-peskova-kotoryy-raskatal-gubu-na-zahvat-territoriy-ukrainy-10491313.html Посилання скопійоване

Подоляк поставив на місце Пєскова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає жодних територій України, які начебто записані в конституції країни-агресорки Росії. Є тільки тимчасово окуповані Росією території, які обов'язково будуть звільнені. Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які "претендує Росія", немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено", - заявив він.

Радник керівника ОП зауважив, що "конституція Росії" не має стосунку до сталих юридичних документів і її зміст не може братися до розгляду.

відео дня

Також Подоляк підкреслив, що офіційна влада РФ нереалістично оцінює російські перспективи у загарбницькій війні проти України.

"Офіційна Москва абсолютно нереалістично оцінює свої перспективи. Тому будь-які "політико-дипломатичні" формати за участю Росії не можуть бути застосовані", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Україна примусить Росію до дотримання норм міжнародного права.

"Очевидно, що військова контроперація з відновлення цілісності території України, з обов'язкового примусу Росії до дотримання норм міжнародного права, а також щодо масштабних виплат у зв'язку з накопиченими воєнними злочинами продовжиться", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП переконаний, що "лише істотні тактичні поразки Росії по лінії фронту здатні чітко впливати на нинішню російську політичну еліту".

Війна Росії проти України

Нещодавно рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка Росія хоче контролювати ті регіони України, які в конституції РФ записані як російські. Росіяни внесли до Конституції РФ п'ять українських регіонів: Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, а також Крим.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

Нагадаємо, речник російського президента-диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на другу, за декілька днів, атаку безпілотників по Москві. Пєсков наголосив, що не порівнює удар по "Москва-Сіті" із терактом 11 вересня 2001 року в США.

Вас може зацікавити: