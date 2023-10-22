Дві країни погодилися купувати у РФ більше газу: з ким домовився Кремль

У РФ є домовленість про те, що вона буде постачати на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими.

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Дві країни погодилися купувати у РФ додаткові обсяги газу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

"Газпром" країни-агресорки Росії поставить в Угорщину та Китай додаткові обсяги природного газу, щоб компенсувати втрати через відмову від російського газу європейських ринків збуту. Про це повідомив генеральний директор російського газового монополіста Олексій Міллер, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

"У нас є домовленість про те, що ми будемо постачати на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими", - сказав Міллер.

Як зазначив Міллер, у 2023 році додатковий обсяг поставок до Угорщини уже склав 1,3 млрд куб. м газу. Крім того, РФ також надасть Китаю додаткові 600 млн куб м. газу цього року.

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"Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на китайський ринок. До того ж ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, додатковий обсяг складе 600 мільйонів кубометрів газу", - додав Міллер.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що газовий монополіст країни-агресора Росії "Газпром" продаватиме Китаю газ зі знижкою в 50% навіть незважаючи на те, що компанія зазнає збитків. Ціна на паливо для КНР буде набагато нижче, ніж для Європи.

Також раніше голова правління асоціації "Нафта і газ України " Андрій Закревський заявив, що припинення транзиту російського газу аж ніяк не стане мегапроблемою і апокаліпсисом для України. Як каже Андрій Закревський, є варіанти, за допомогою яких можна буде забезпечити і населення України, і теплокомуненерго навіть за таким сценарієм.

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