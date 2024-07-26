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Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти "ядерки" - ЗМІ

Марія Николишин
26 липня 2024, 16:13
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Нещодавні заяви Путіна та інших офіційних осіб РФ вказують на те, що Москва знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї, пише The Times.
Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти 'ядерки' - ЗМІ
Британія розглядає можливість розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Велика Британія розглядає можливість розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї. Відповідна дискусія ведеться на тлі побоювань Європи, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може бути готовий застосувати таку зброю. Про це повідомляє The Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Видання зазначає, що британці дали зрозуміти, що працюватимуть з Німеччиною над ракетами, які здатні уражати цілі на відстані до 3200 км.

За оцінкою союзників, така зброя зможе дістати Москву з Берліна, якщо Кремль використає тактичну ядерну зброю.

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"Припускається, що міністр оборони Британії Джон Хілі обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня. Очільник оборонного відомства перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Лондоном та союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці"", - повідомляє The Times.

За словами видання, згідно з планами, нові ракети розмістять у Німеччині, замінивши американські, які будуть розгорнуті там найближчими роками. Нещодавні заяви Путіна та інших офіційних осіб РФ вказують на те, що Москва знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти 'ядерки' - ЗМІ
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Можливість застосування Росією ядерної зброї - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська провели часткове відновлення радянських складів ядерної зброї Феодосія-13 у захопленому Криму. Проте ядерних озброєнь ворог там поки що не розмістив.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність виробництва й розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерний заряд, ймовірно, намагаючись завадити рішенням Заходу щодо військової допомоги Україні, заявляє американський Інститут вивчення війни.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що якщо глава РФ Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю, НАТО може відповісти неядерною зброєю по російській території. На Заході вже не бояться кремлівських ядерних загроз і фактично зробили Путіну останнє "китайське" попередження.

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