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"Швидко відправлятимуть на фронт": експерт розповів про дефіцит військових у РФ

Юлія Куришко
18 вересня 2023, 02:05
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Під час нової хвилі мобілізації Росія буде набирати чоловіків, які служили давним-давно, вважає Жданов.
'Швидко відправлятимуть на фронт': експерт розповів про дефіцит військових у РФ
Жданов розповів про озброєння армії РФ / колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів про запас військових, техніки в Росії та чи є можливість мобілізувати велику кількість людей.

Жданов нагадав, що 24 лютого 2022 року в Україну вторгалася професійна армія Російської Федерації, добре підготовлена, з контрактниками та мінімальною кількістю строковиків.

"Потім Росія провела мобілізацію 350 тисяч осіб (хоча, за деякими оцінками, там набрали до 500 тисяч осіб), і зараз ми воюємо з напівпрофесійною армією РФ. Усе це оперативний резерв (резерв першої черги), тобто це люди, яких особливо не потрібно було вчити - їх досить було одягнути, озброїти і поставити в стрій. Їм потрібна була мінімальна підготовка, щоб згадати основні навички, і все, їх можна було кидати на фронт. Це ми і бачили - перші "мобіки" опинилися на фронті вже через два тижні після мобілізації", - пояснив експерт.

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Він додав, що під час нової хвилі мобілізації Росія буде набирати чоловіків, які служили давним-давно, за віком - другої або третьої категорії, які уже не так жваво бігають.

"От мені зараз 57 років – який із мене солдат? Так, у мене є навички, так, я вмію стріляти, але надіньте на мене всю екіпіровку, я зі стільця не зможу встати. Вік, вік... Основна маса мобілізованих у РФ зараз буде саме така - 35-40 років і більше. І цю армію потрібно ще навчити. Але ні, її в найкоротші терміни будуть формувати, озброювати і відправляти на фронт", - зазначив Жданов.

Також експерт додав, що Росія втрачає в якості військовослужбовців, а Україна в якості росте, але з іншого - людського ресурсу у Росії дуже багато.

"А у нас всього по мінімуму: танків дали по мінімуму, артилерії дали по мінімуму, по снарядах у нас досі ліміти, ракет немає, авіації немає. Якщо все це дадуть, тоді питання вирішиться кардинально і швидко", - заявив він.

Нагадаємо, що у Маріуполі за дивних обставин самоліквідуються російські окупанти. У тимчасово окупованому Маріуполі загадковим чином самоліквідувалися одразу 11 російських військових. Всі загарбники нібито померли від раптової зупинки серця.

Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів. Зараз російська армія для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

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війна в Україні Олег Жданов
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