Був удар по військовому аеродрому "Кримськ": дрони масовано атакували Краснодарський край

Коротко:
- Дрони вночі масовано атакували Краснодарський край РФ
- Був удар по російському військовому аеродрому "Кримськ"
У ніч на п’ятницю, 15 листопада, дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" в однойменному місті Краснодарського краю в країні-агресорці Росії.
Про вибухи повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах та російські Telegram-канали. У російських пабліках зазначали, що жителі Кримська повідомляли про численні вибухи та атаку на аеродром.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у соцмережах поскаржився на "масовану атаку безпілотників", якої, за його словами, зазнали два муніципалітети. При цьому він зазначає, нібито засоби протиповітряної оборони перехопили "кілька десятків БПЛА в Кримському і Червоноармійському районах". Він зазначив, що уламки попадали на територію приватних домоволодінь, постраждалих немає.
При цьому в міноборони країни-агресорки Росії кажуть, що над територією РФ нібито перехопили і знищили 51 український дрон: 36 – над Краснодарським краєм, 3 – над територією тимчасово окупованого Криму, 2 – над Бєлгородською областю РФ і 10 – над акваторією Азовського моря.
Пізніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram підтвердив, що безпілотники атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї.
Дивіться відео удару по Краснодарському краю РФ:
Вибухи в Росії – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині. На Алексінському хімкомбінаті виробляються боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу. Після цього з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ. На Алексінському хімічному комбінаті у Тульській області РФ зайнялися хімічні речовини.
Також раніше повідомлялося, що на аеродромі під Москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. "Пташку" було знищено в ніч із 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5".
Нагадаємо, у Бєлгородській області дрон вразив нафтобазу. Стався вибух і виникла пожежа. Унаслідок вибуху загорівся один із резервуарів.
Читайте також:
- РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil – Business Insider
- "Є єдиний шанс на виживання України": Жданов сказав, як зламати план Путіна
- П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред