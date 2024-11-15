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Був удар по військовому аеродрому "Кримськ": дрони масовано атакували Краснодарський край

Альона Вороніна
15 листопада 2024, 09:33
977
Під час масованої атаки безпілотниками відбувся удар по російському військовому аеродрому "Кримськ".
Удар по Краснодарскому краю РФ
Дрони масовано атакували Краснодарський край/ колаж: Главред, фото: скрін

Коротко:

  • Дрони вночі масовано атакували Краснодарський край РФ
  • Був удар по російському військовому аеродрому "Кримськ"

У ніч на п’ятницю, 15 листопада, дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" в однойменному місті Краснодарського краю в країні-агресорці Росії.

Про вибухи повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах та російські Telegram-канали. У російських пабліках зазначали, що жителі Кримська повідомляли про численні вибухи та атаку на аеродром.

відео дня

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у соцмережах поскаржився на "масовану атаку безпілотників", якої, за його словами, зазнали два муніципалітети. При цьому він зазначає, нібито засоби протиповітряної оборони перехопили "кілька десятків БПЛА в Кримському і Червоноармійському районах". Він зазначив, що уламки попадали на територію приватних домоволодінь, постраждалих немає.

При цьому в міноборони країни-агресорки Росії кажуть, що над територією РФ нібито перехопили і знищили 51 український дрон: 36 – над Краснодарським краєм, 3 – над територією тимчасово окупованого Криму, 2 – над Бєлгородською областю РФ і 10 – над акваторією Азовського моря.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram підтвердив, що безпілотники атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї.

Удар по Краснодарскому краю РФ
Удар по Краснодарському краю РФ/ скрін

Дивіться відео удару по Краснодарському краю РФ:

Вибухи в Росії – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині. На Алексінському хімкомбінаті виробляються боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу. Після цього з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ. На Алексінському хімічному комбінаті у Тульській області РФ зайнялися хімічні речовини.

Також раніше повідомлялося, що на аеродромі під Москвою спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. "Пташку" було знищено в ніч із 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5".

Нагадаємо, у Бєлгородській області дрон вразив нафтобазу. Стався вибух і виникла пожежа. Унаслідок вибуху загорівся один із резервуарів.

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