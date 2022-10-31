Був у п'яному угарі: депутат Держдуми РФ, який підтримував війну, невдало впав і опинився в комі

Депутат Держдуми РФ Карпов п'яний впав і потрапив у кому / Колаж фото Вікіпедія, rodina.ru

У Москві чинний депутат Держдуми від "Єдиної Росії" та колишній чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов впав у кому, бо невдало упав. Він був п'яним та отримав купу переломів, упавши біля будівлі Держдуми. Про це повідомляє Mash.

У 71-річного Карпова сильна травма голови, закритий перелом шийки лівої стегнової кістки, забій головного мозку та крововилив у субарахноїдальний простір.

Спершу російські пропагандисти з каналу "Звезда" намагалися все перекрутити та заявили, що на російського депутата нібито напали невідомі. Однак згодом дочка Карпова все заперечила та підтвердила, що він просто упав. Нині російський депутат перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту ім. Скліфосовського у стані штучної коми.

Слід зазначити, що Анатолій Карпов підтримував війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив, що видатний діяч Кремля (і колишній президент РФ) Дмитро Медведєв страждає від алкоголізму - і нібито через це диктатор Путін і замінив його Михайлом Мішустіним на посаді прем'єра РФ.

А у тимчасово захопленому Херсоні п'яні російські військовослужбовці і співробітники ФСБ РФ влаштували смертельну перестрілку. В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені.

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