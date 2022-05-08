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Без "новинок" на Красній площі і військової техніки в містах: в РФ буде незвичайний "парад Перемоги"

8 травня 2022, 13:38

Вперше за 7 років Кремль не зможе показати жителям Москви нову військову техніку.

Москва 9 травня
У Москві на параді 9 травня нової військової техніки не буде / Reuters

Парад Перемоги у Москві на Красній площі на 9 травня вперше за останні сім років пройде без презентації нових зразків військової техніки. Все більше міст Росії "вирішили" проводити святкові заходи й зовсім без військової техніки. У Воронежі журналісти поцікавилися причиною подібного рішення, проте в місцевій мерії не відповіли на їхнє запитання.

Як повідомляє Незалежна газета, щороку у Москві 9 травня показували нові зразки озброєнь і військової техніки. Така традиція з'явилася у 2015 році, коли показали новітній танк Т-14 Армата. Однак цього року військових новинок не буде.

Губернія 33 пише, що у Володимирі парад буде без військової техніки. Як кажуть, причиною нібито стало розформування одного з місцевих танкових полків за період коронавірусної пандемії.

РИА Воронеж зазначає, що в місті щороку парад 9 травня проводився з військовою технікою. У 2016 році, як виняток, була тільки військова авіація. Цього року техніки не буде - у заході візьмуть участь близько 2 тисяч військових. Також очікується салют.

Журналістам ані в мерії, ані в Західному військовому окрузі не пояснили, чому цього року не буде військової техніки на параді.

Дивіться відео Главред - Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні

Війна Росії проти України

Глава РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни Росії проти України. Військові дії своєї країни він назвав нібито "спеціальною військовою операцією".

Війська агресора вторглися на територію української держави, у тому числі, і з Білорусі. Наземне вторгнення супроводжувалося ракетними і авіаційними ударами по військових і цивільних об'єктах.

Війна триває. Сили оборони України відбивають атаки агресора і проводять точкові контрнаступальні операції на позиції, захоплені військами РФ.читайте такожПутін цинічно привітав українців з днем перемоги

Згідно з даними Генштабу на ранок 8 травня, на війні в Україні загинули близько 25 500 осіб російських військових. Знищено 1130 танків, 2741 бойових броньованих машин, 509 одиниць артилерії, 179 реактивних систем залпового вогню, 86 засобів протиповітряної оборони, 199 літаків, 156 вертольотів, 1961 автомобілів і автоцистерн, 12 кораблів і катерів, 360 безпілотників, 39 одиниць спеціальної техніки і 92 крилаті ракети.

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новини Росії День перемоги 9 травня військова техніка новини Москви
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