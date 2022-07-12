"А я вам зараз покажу…": Лукашенко злякався НАТО і розповів, звідки готується "напад" на РФ

Лукашенко злякався НАТО і розповів, звідки готується "напад" на РФ/ Reuters, сайт президента РБ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко злякався, що НАТО може напасти на Росію, і розповів, з яких напрямків нібито такий напад готується.

Виступаючи перед білоруськими військовими, він почав наганяти страх, нібито Північноатлантичний альянс насправді не військові навчання проводить, а формує броньований кулак, щоб вдарити по Росії. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За словами Лукашенка, в НАТО зараз нібито розробляються стратегічні плани нападу на Росію. При цьому він зазначив, що детально обговорював цю тему з російським президентом Володимиром Путіним.

"І головний напрямок удару – історія повторюється – через Україну і через Білорусь", – каже Лукашенко.

При цьому Лукашенко зі своєї промови дав зрозуміти, що його лякає кожен рух Заходу, який стосується військових сил.

"Західними країнами на землі та повітрі активно ведеться розвідка, освоюється воєнна логістика, проводяться навчання, перекидається техніка і запаси з інших регіонів, паралельно збільшуються військові бюджети", – перерахував Лукашенко список своїх страхів.

Нагадаємо, білоруські матері влаштували яскраву антивоєнну акцію. Там стартувала акція місцевих мешканок проти повноцінного втягування російським диктатором Путіним країни у війну Росії проти України, у межах якої матері розкладають всюди іграшки із записками.

Нагадаємо, армія Білорусі, швидше за все, не братиме участі у війні проти України, яку розпочала РФ, однак, загроза цього все ж ще існує, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

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