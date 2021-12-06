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Експерти назвали два простих способи для перевірки якості сметани

6 грудня 2021, 01:45

Виробники сметани постійно шукають спосіб продовжити термін придатності продукту і здешевити його.

молочко
Як перевірити якість сметани / УНІАН

Незважаючи на те, що молоко, кефір, сир, сметана та масло постійно перевіряються всіма держорганами, експерти кажуть, що ці продукти найпростіше підробляти.

Виробники сметани постійно шукають спосіб продовжити термін придатності продукту і здешевити його. Тому неохайність в цьому питанні просо зашкалює. Ось і доводиться покупцям самостійно знаходити на полицях якісну продукцію.

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За законом, за всіма стандартами якості і по совісті сметана має складатися тільки з молочних натуральних жирів, тобто з закваски та вершків. Зовні і за смаком підробка може абсолютно не відрізнятися від натурального продукту.

Способи перевірити якість сметани:

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  • Перше-термін зберігання. На упаковці написано-кілька місяців? Тут немає молочнокислих бактерій, значить, це що завгодно, але точно не сметана, пише woman. Щоб перевірити магазинний продукт, розчиніть ложку сметани в гарячій воді, але не в окропі. Натуральна, сметана розчиниться. Якщо виробник додав рослинні жири (пальмова або кокосова олія), при контакті з водою утворюються пластівці, які осядуть на дні.
  • Другий один спосіб - капнути йод на сметану. Залишається жовто-коричневий колір - все добре, а якщо посиніла - значить, тут є крохмаль. Нечесні виробники для густоти додають до сметани нелише крохмаль, але й желатин, каррагінан і гуарову камедь, але в домашніх умовах їх виявити не вийде.

Також можна нанести невелику кількість сметани на скло. Якщо вона справжня, утворюється рівний білий шар, а якщо немає, — розлучення і грудочки.

Раніше Главред писав про те, що в Україні останнім часом подорожчавли багато основних продуктів, які громадяни споживають чи не щодня. Серед них, зокрема, цукор, соняшникова олія, м'ясо, яйця, молоко, низка овочів і фруктів.

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