Зеленський виставив ультиматум Лукашенко: які цілі Україні 'доведеться знищити'

Військовий експерт Роман Світан пояснив, яку роль Білорусь може відігравати в атаках російських дронів та як Україна може цьому протидіяти.

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Загроза з боку Білорусі - що означає ультиматум Зеленського для Лукашенка / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Про що сказав Роман Світан:

Ретранслятори у Білорусі збільшують дальність ударів дронів РФ

Через ці пристрої під ризиком опинилися п'ять північних областей

Якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, ЗСУ доведеться їх знищити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Олександр Лукашенко не припинить роботу російських ретрансляторів на території Білорусі, які допомагають керувати ударами дронів по Україні, це зроблять українські військові. Детальніше про це повідомив полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в коментарі виданню Новини.LIVE.

За його словами, йдеться про технічні засоби, які можуть впливати на дальність та точність роботи ворожих безпілотників.

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"Йдеться про ретранслятори на білоруській території, через які російські оператори управляють своїми дронами, які заходять на територію України. Вони можуть в оперативному режимі керувати ними на глибину 150-200 км", — зазначив Роман Світан.

Військовий експерт додав, що під ризиком перебувають регіони на півночі України, зокрема Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Частину ворожих цілей українська ППО знищує, однак сама можливість такого впливу залишається проблемою.

Світан вважає, що білоруська влада навряд чи може не знати про наявність таких об’єктів на своїй території. На його думку, Лукашенко може демонструвати відсутність інформації так само, як це було раніше щодо участі Білорусі у російській агресії проти України.

Окремим питанням залишається спосіб нейтралізації цих засобів. Експерт наголошує, що Україна вже використовувала засоби радіоелектронної боротьби, але вони не завжди дають необхідний результат.

"РЕБ застосовувався і раніше, але ретранслятори залишилися і придушення не завжди спрацьовує. Тому тут треба знищення самих ретрансляторів. Оптимальний варіант, щоб Лукашенко сам дав команду їх зняти. Але, якщо він цього не зробить, то нам доведеться їх знищувати", — наголосив Світан.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Лукашенку вигідно не починати війну проти України - коментар експерта

Політолог і експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що Олександр Лукашенко не піде на пряме залучення Білорусі до війни проти України на боці Росії, доки його власне становище не стане критичним.

На його думку, Володимир Путін не здатний змусити Лукашенка ухвалити таке рішення, поки той зберігає контроль над ситуацією в країні та може утримувати владу без прямої залежності від російської підтримки.

Водночас експерт не виключає сценарію, за якого Росія може спробувати посилити свій вплив у Білорусі шляхом введення військ і встановлення більшого контролю над білоруським керівництвом. Однак наразі, за оцінкою Преображенського, Лукашенко не має підстав для безпосередньої участі у російській агресії проти України.

"Йому набагато вигідніше отримувати бонуси, які він зараз успішно одержує. Сам Лукашенко колись казав: суверенітет це дуже рентабельно. Відповідно, я думаю, що заяви навколо Лукашенка, гра з боку Макрона, переговори з країнами Балтії про те, щоб вони були готові пропустити виведені з-під санкцій білоруські товари, — і паралельно з цим заяви з української сторони — пов'язані з тим, що Європа як мінімум, а можливо, і США, готові підтримати Лукашенка, щоб він не вступав у війну", - підсумував він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну спричинить серйозні наслідки для Білорусі. Він акцентував увагу саме на тому, що різке загострення військової активності з території Білорусі призведе до цілеспрямованих ударів по ключових об'єктах на її території.

Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі наголосив на відсутності наміру відправляти білоруську армію у війну проти України. Пресслужба білоруського диктатора повідомила, що офіційна позиція полягає у прагненні до миру і непричетності до бойових дій.

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Лукашенко висловив думку про можливе завершення війни в Україні до кінця 2026 року. Під час інтерв’ю було зазначено, що упевненість у припиненні збройного конфлікту пов’язана з волею окремих лідерів та потенціалом для мирного врегулювання, хоча конкретних планів щодо завершення бойових дій представник не озвучив.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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