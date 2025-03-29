Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФ

Маріна Фурман
29 березня 2025, 11:53
553
Росіяни намагаються зняти із себе відповідальність за злочини проти українців.
удар РФ по Днепре
Росіяни атакували Дніпро "Шахедами" / Колаж: Главред, фото ДСНС

Коротко:

  • Росіяни активно виправдовують удар по Дніпрі
  • Противник хоче зняти із себе відповідальність за злочини проти українців

Ввечері 28 березня війська РФ вдарили безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки відомо про поранених та загиблих. Тим часом російська пропаганда поширює брехню, ніби армія Путіна завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У пресслужбі ЦПД додають, що росіяни заявляють внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО".

відео дня

Однак насправді, в результаті масштабної атаки російських ударних дронів в Дніпрі загинули чотири мирних жителі, ще 22 особи отримали поранення. Внаслідок обстрілу у місті почалися численні пожежі, також було серйозно пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФ
Shahed / Інфографіка: Главред

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. Росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", - написали у ЦПД.

  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС
  • Атака на Дніпро
    Атака на Дніпро фото: ДСНС

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, увечері, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, було відомо про приліт у житловому секторі. Пізніше зʼясувалося, що масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Нагадаємо, пізно ввечері, 26 березня, армія країни-агресорки Росії атакувала Дніпро ударними дронами. Внаслідок атаки у місті вирували масштабні пожежі, пошкоджені десятки будинків та знищено понад 60 автівок.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

Інші новини:

Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини Дніпра війна в Україні дрони атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:23Україна
У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – Коваленко

У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – Коваленко

12:24Україна
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

12:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Останні новини

13:33

Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

13:23

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:10

Сонячне затемнення у березні: Овнів перестане "штромити", а на Левів чекає удачаВідео

13:05

"Була шокована!": жінка знайшла дивне яйце і не чекала, що з нього вилупиться

12:29

Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
12:24

У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – КоваленкоВідео

12:07

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

11:53

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФФото

11:23

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

Реклама
11:17

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

10:50

Гороскоп на квітень 2025 для Дів: гармонія, звільнення та популярністьВідео

10:33

Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

10:19

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

10:10

Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубівВідео

10:00

Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня

09:21

Гороскоп на квітень 2025 для Левів: хороші новини, гроші та коханняВідео

09:19

Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів

09:11

ЗСУ ліквідували майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"

09:04

ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

08:50

Чому в деяких авто є четверта педаль: загадка для багатьох водіїв

Реклама
08:10

Трамп почав підозрювати Путіна?Погляд

07:43

Путін маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

06:10

Путін випадково видав свої плани щодо війни в УкраїніПогляд

05:51

"Трамп психуватиме": чим господар Кремля здивує президента СШАВідео

05:04

Велика загадка вчених: навіщо у Єгипті будували піраміди

04:47

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

04:35

Які 5 жіночих імен можна скорочувати як Леся: вчителька ошелешила відповіддюВідео

03:30

Полуницю втомитеся збирати: чим підживити ягоду для рекордного врожаю

02:30

Операція в Бєлгородській області: експерт розкрив головну мету ЗСУВідео

01:07

Все палає, люди в епіцентрі вибуху: РФ влупила по готельно-розважальному комплексі у ДніпріФотоВідео

01:00

Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

00:13

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

28 березня, п'ятниця
23:23

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФВідео

23:20

Чи ризикне Путін застосувати "ядерку" проти України: Золотарьов оцінив загрозу

22:48

"Жахлива травма": що зараз відбувається з Марією Ковальчук в ОАЕ

22:27

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

22:27

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

21:53

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежіФотоВідео

21:51

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Реклама
21:37

Не примха, а необхідність: чому на фото для паспорта заборонено посміхатися

21:17

"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

21:05

Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

20:41

Не повірите своїм очам: для чого хитрі господині розкладають картон на городі

20:36

"Суїцидальні наміри": українська акторка пройшла лікування в психлікарні

20:24

Чому фури їдуть одна за одною, заважаючи їх обганяти: несподівана причина

20:18

Євген Кошовий з'явився на прем'єрі зі старшою донькою Варварою

20:15

Ракетна програма Києва та виробництво нових БПЛА: гучна заява ЗеленськогоВідео

20:03

Уперше в історії: командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського

19:56

Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти