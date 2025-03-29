Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФ

Росіяни намагаються зняти із себе відповідальність за злочини проти українців.

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Росіяни атакували Дніпро "Шахедами" / Колаж: Главред, фото ДСНС

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Росіяни активно виправдовують удар по Дніпрі

Противник хоче зняти із себе відповідальність за злочини проти українців

Ввечері 28 березня війська РФ вдарили безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки відомо про поранених та загиблих. Тим часом російська пропаганда поширює брехню, ніби армія Путіна завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У пресслужбі ЦПД додають, що росіяни заявляють внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО".

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Однак насправді, в результаті масштабної атаки російських ударних дронів в Дніпрі загинули чотири мирних жителі, ще 22 особи отримали поранення. Внаслідок обстрілу у місті почалися численні пожежі, також було серйозно пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Shahed / Інфографіка: Главред

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. Росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", - написали у ЦПД.

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Як писав Главред, увечері, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, було відомо про приліт у житловому секторі. Пізніше зʼясувалося, що масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Нагадаємо, пізно ввечері, 26 березня, армія країни-агресорки Росії атакувала Дніпро ударними дронами. Внаслідок атаки у місті вирували масштабні пожежі, пошкоджені десятки будинків та знищено понад 60 автівок.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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