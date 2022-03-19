Ворог обстріляв з Градів село в Дніпропетровській області

Окупанти обстріляли з Граду село в Дніпропетровській області

Російські військові обстріляли з Граду село Велика Кастромка. Обійшлося без жертв серед цивільних, йдеться в заяві начальника Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Також о пів на дев'яту вечора вдарили орки по Великій Кастромці, це передмістя Зеленодольська. Розбили один будинок, трохи постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, теж без жертв. Відпрацювала і все загасила наша пожежна служба", - заявив Вілкул.

Нагадаємо, раніше група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. Про це повідомляється на офіційній сторінці ССО України.

В результаті успішної атаки нашим спецназівцям вдалося ліквідувати військового чиновника РФ і техніку противника.

"Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Точним вогнем з NLAW, ліквідований Російський Тигр з чиновником 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ - 62 був знищений БТР-82 з десантом", - йдеться в повідомленні.