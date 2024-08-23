"Воювати у 25-му році керівництво РФ не планує": експерт про дату кінця війни

Військовий експерт Арті Грін розповів, що термін закінчення бойових дій прив'язаний до дати виборів у США.

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Путин, Зеленский, Грин / Колаж: Главред, фото: скріншоти

В Путіна немає шансів дійти "до меж Донецької області". Це стає зрозуміло, хоча б проаналізувавши ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках.

Таку думку висловив офіцер ЗСУ, який пише під псевдонімом Арті Грін.

За його словами, ні в нього, ні в його кола спілкування події на цих напрямках не викликають великих хвилювань.

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"Польові офіцери бачать, яку ціну противник платить за свій поступ, звідси є розуміння, що "до меж Донецької області" їх не вистачить. Для цього висновку навіть немає необхідності мати якісь секретні секрети про розмір їх ресурсів", — заявив військовий.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Арті Грін звертає увагу, що такий підхід агресорів до поточних втрат на кілометр просування наштовхує на думку, що їхнє командування знає, до якої дати потрібно "утримувати ініціативу" такою ціною, і ця дата не за горами.

Також всю плачевність ситуації та відсутність серйозних резервів явно видає "поскребування по засіках", щоб заткнути дірку в Курській області.

"Інформаційний ігнор "курської провокації" та відсутність ознак підготовки до мобілізації говорить про те, що воювати у 25-му році керівництво РФ не планує. Принаймні поки що. Вважаю, так і буде. Подивимося", — наголосив військовий.

Арті Грін не сумнівається, що термін закінчення бойових дій прив'язаний до дати виборів у США.

"Дедлайн зрозумілий – кінець жовтня. Ну а поки що є можливість противникам викласти максимум аргументів на стіл майбутніх переговорів. Не думаю, що комусь вдасться поламати таку перспективу. Занадто могутні гравці у ній зацікавлені", — додав військовий.

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

Війна в Україні - останні новини

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