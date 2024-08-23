Лише тоді Кремль зрозуміє: в Міноборони розповіли про план завершення війни

Заступник міністра оборони зазначив, що тактика ударів далекобійною зброєю по цілях в РФ допоможе швидше закінчити війну на умовах України.

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У Міноборони розповіли, що сприятиме якнайшвидшому закінченню війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони України

Удари далекобійним озброєнням по військових цілях на території Росії, зокрема по аеродромах, складах із озброєнням та підприємствах, що входять до російського ВПК, є не ескалацією, а шляхом до закінчення війни. Про це у своїй статті для "Укрінформу" перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, саме далекобійна зброя, авіація та потужна система ППО найшвидше наблизять момент, коли Кремль остаточно усвідомить, що російська армія не здатна досягти успіху в Україні, і що ціна війни для Росії є занадто високою.

Перший заступник Міністра оборони наголосив на важливості завдання ударів по ворожих базах, арсеналах, аеродромах, а також по підприємствах, які забезпечують бюджет Росії та виробляють зброю, що використовується для вбивства українців та руйнування інфраструктури та енергосистеми України.

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"Необхідно постійно й акцентовано знижувати військовий потенціал російської армії. Повторюю, носії ракет і бомб, тобто літаки, з військової точки зору найбільш ефективно знищувати саме на аеродромах. Щоб ослабити фронтові ворожі підрозділи, треба цілити високоточними та далекобійними ракетами по арсеналах ворога в тилу, знищувати запаси снарядів, пального, техніки", — вважає Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що з огляду на військові переваги Росії, це є найефективнішою тактикою ведення війни. Крім того, він підкреслив, що такий підхід є найпрагматичнішим та найдієвішим способом змусити росіян сісти за стіл переговорів на умовах України.

"Ефективні інструменти війни — далекобійна зброя та зняття бар’єрів, це відповідь на головне питання нашого суспільства — коли завершиться війна?", — підкреслив Іван Гаврилюк.

Хто такий Іван Гаврилюк? Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині. На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Удари по аеродромах РФ - що відомо про наслідки "бавовни" на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 серпня українські дрони-камікадзе здійснили потужну атаку на російський аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області, знищивши три літаки та пошкодивши ще п'ять.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що внаслідок цих ударів могло бути знищено до 50% всіх МіГів, які є на озброєнні в Росії.

Також, 22 серпня під час нічної атаки на авіабазу "Маринівка" було зафіксовано влучання по ангару з авіаційним озброєнням, що, ймовірно, призвело до втрат у бойовій авіації росіян.

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