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У Кремлі заговорили про "перемогу" і розкрили свої справжні наміри

Руслана Заклінська
21 червня 2026, 15:44
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Росія вважає угоди в Анкориджі необов’язковими.
У Кремлі заговорили про 'перемогу' і розкрили свої справжні наміри
У Путіна заявили про ігнорування угод в Анкориджі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Ушакова:

  • РФ не розраховує на виконання домовленостей Анкориджа
  • Москва чекає "перемоги", а не реалізації домовленостей
  • Одна зі сторін нібито виконує домовленості, а інша — ні

Росія не очікує реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі. Кремль орієнтується на досягнення власних політичних цілей. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков в інтерв’ю "Вести".

За словами Ушакова, позиція Москви залишається незмінною та ґрунтується на раніше озвучених принципах. Він фактично дав зрозуміти, що Росія не розглядає домовленості як обов’язкові до виконання.

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"Ми не чекаємо на виконання цих домовленостей, ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на реалізацію наших власних цілей", - заявив Ушаков.

Помічник російського лідера також стверджує, що заяви, які російська сторона робила під час переговорів в Анкориджі, залишаються незмінними та базуються на її "принциповій позиції". Водночас Ушаков зазначив, що, за оцінкою Москви, наразі лише одна зі сторін нібито дотримується досягнутих домовленостей.

Помічник Путіна не уточнив, кого саме має на увазі, однак заявив, що інша сторона нібито не змогла виконати свою частину домовленостей.

"Наразі одна сторона, як і раніше, дотримується тих домовленостей, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, судячи з усього, про що вже можна сказати зараз, виявилася не зовсім здатною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", - сказав він.

У РФ можливі протести через економічні наслідки війни - думка експерта

Політолог Іван Преображенський вважає, що сама війна не здатна спричинити масові протести в Росії, однак економічні проблеми можуть стати ключовим фактором невдоволення. В інтерв’ю Главреду він зазначив, що в РФ зростає кількість невиплат зарплат, а ситуація в економіці починає нагадувати кризові 1990-ті.

За його словами, росіяни все менше вірять у швидке завершення війни, що поступово підриває довіру до влади та особисто до Путіна. Експерт також припустив, що зниження рівня лояльності може стати довгостроковою тенденцією на тлі затяжної війни та економічних труднощів.

"Ця тенденція є. Її масштаб оцінити складно, але рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну. І ця тенденція, очевидно, може бути довгостроковою, тому що війна й надалі може ще довго не закінчуватися, а кількість таких людей буде зростати", - додав він.

Війна в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков категорично заперечив позитивні зміни на фронті, стверджуючи, що європейці нібито нав’язували президенту США шкідливі ідеї щодо продовження війни в Україні.

У Кремлі загострилися протистояння між прихильниками завершення війни та тими, хто відстоює продовження бойових дій із Україною, залишаючись на роздоріжжі щодо майбутньої стратегії. Як зазначає глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, частина еліт хоче відновлення відносин із Заходом і зняття санкцій для повернення інвестицій, водночас інша група силово тримає курс на війну.

Крім цьго, у команді президента України наголошують, що Кремль може припинити війну тільки у випадку втрати ключового фінансування своєї військової машини . Радник Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслює, що удари по нафтових терміналах і посилений економічний тиск здатні зірвати плани Москви.

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Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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