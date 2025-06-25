Волонтерська допомога з вибухівкою: у Харкові агентка РФ підірвала військових

Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Російську агентку спіймали "на гарячому" / Колаж: Главред, фото СБУ

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У Харкові 19-річна дівчина передала військовим замінований скутер

Внаслідок "волонтерської допомоги" один військовий загинув

Агентці РФ загрожує довічне увʼязнення

У пʼятницю, 20 червня, у Харкові внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний військовий дістав тяжких поранень. Як виявилося, російська агентка передала бійцям замінований скутер як "волонтерську допомогу". Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що вибух стався біля одного із харківських кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.

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За даними слідства, для підготовки злочину росіяни завербували 19-річну харків’янку, яку "знайшли" на просторах Телеграм-каналів із пошуку роботи.

Після вербування агентка отримала від свого куратора докладні вказівки щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою в побутових умовах. Для цього вона закупила необхідні побутові хімікати, акумулятор, дроти та два мобільні телефони, які планувала використати для дистанційного підриву.

Готовий вибуховий пристрій фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику.

За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужби відстежили прибуття військових на "локацію" та активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику.

"Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - новини за темою

Як писав нещодавно Главред, Служба безпеки України затримала 41-річного чоловіка, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп Києва. Зрадником виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. Росіяни завербували його через соцмережу "ВКонтакте".

Крім того, Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві: у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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