У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відображатися на ході операцій ЗСУ, пише Генштаб ЗСУ.

Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам: