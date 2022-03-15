У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах.
Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відображатися на ході операцій ЗСУ, пише Генштаб ЗСУ.
Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам:
- Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.
- Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).
- Кількість озброєння і бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан і місця зберігання.
- Опис, зображення та умовні мітки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об'єкти.
- Інформація про проведені або плановані операції (бойові дії).
- Інформація про систему охорони і оборони військових об'єктів і засобів захисту особового складу, озброєння і військової техніки, які використовуються (крім видимих або очевидно виражених).
- Порядок залучення сил і засобів для виконання бойових (спеціальних) завдань.
- Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили і залучаються кошти).
- Інформація про переміщення і розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).
- Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їх дій.
- Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів і використовуваних способів.
- Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.
- Інформація про відкладені або скасовані операції.
- Інформація про зниклого або збитого літака, або зниклого судна і пошуково-рятувальних операціях, які плануються або проводяться.
- Інформація про планування та проведення заходів щодо забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).
- Фото і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань.
Автор: Катя Трохименко