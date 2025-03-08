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Чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року: військовий зробив серйозну заяву

Марія Николишин
8 березня 2025, 16:27
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На фоні новин про можливе перемир'я люди менше хочуть допомагати.
Чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року: військовий зробив серйозну заяву
Вихід на кордони 1991 року / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

  • Поки немає можливості вийти на кордони 1991 року
  • Сьогодні важливо не втратити те, що є
  • Також спостерігається зниження кількості добровольців

Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року. Про це заявив командир батальйону К-2 Кирило Верес в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми не готові до кордонів 1991-го року. На моє бачення, тоді ми були більше готові, ніж наразі", - сказав він.

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Військовий зазначив, що сьогодні важливо не втратити те, що є.

Він також додав, що на фоні новин про можливе перемир'я спостерігається зниження кількості добровольців в рекрутингових центрах.

"Раніше було, наприклад, 100 заявок на день в рекрутингових центрах, а після цих новин — їх на 10-15% менше. Кандидати кажуть, що треба подумати, бо можливо завтра буде перемир'я та для чого йти на війну сьогодні", - наголосив Верес.

Військовий наголосив, що суспільний настрій падає, люди не хочуть залучатися, люди менше хочуть допомагати або хочуть, але вже не так активно.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що масштабного наступу російських військ і обвалу фронту очікувати не варто. Чутки, які поширюються в мережі, більше нагадують інформаційну спецоперацію або перебільшення наявних проблем. Водночас ситуація на фронті залишається складною.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що країна-агресор Росія тестує в Україні новий тип війни - війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру.

Крім того, президент України Володимир Зеленський вважає, що до угоди про закінчення війни ще дуже далеко.

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Хто такий Кирило Верес?

Кирило Кирилович Верес — підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України. З лютого 2022 року командир батальйону К-2 54-ї ОМБр, тримав оборону на напрямку Соледар-Сіверськ, пише Вікіпедія.

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