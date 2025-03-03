До угоди про припинення війни ще дуже далеко - Зеленський

Наразі немає мови про територіальні поступки і відправлення військ в Україну.

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Україна далека від підписання мирного договору / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

У Лондоні пройшов європейський саміт, де були перші кроки до миру в Україні. Однак до угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в лондонському аеропорту.

Він також акцентував на тому, що раніше не було кроків, які наближали б Україну до реального миру.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже докладно говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не почав", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що Україні потрібен стійкий і справедливий мир із конкретними гарантіями безпеки.

"І він має бути дуже конкретним, з дуже конкретними гарантіями безпеки, і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки, з конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги, в якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суходолі і в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки", - додав президент.

Водночас варто зазначити, що зараз не йдеться про територіальні поступки.

Саміт лідерів Європи в Лондоні 2 березня - головні новини

Як повідомляв Главред, у Британії відбувся саміт лідерів Європи, в якому взяли участь президент Володимир Зеленський, британський прем'єр Кір Стармер, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші керівники і представники держав.

За підсумками саміту Кір Стармер провів пресконференцію, під час якої розповів, що Британія, Україна і Франція працюватимуть над мирним планом і передадуть документ президенту США Трампу.

За словами Стармера, Британія буде готова відправити війська в Україну. Тим часом Стармер анонсував і нову зустріч із Трампом.

"Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки в нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру", - наголосив британський прем'єр.

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