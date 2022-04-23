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Народження спадкоємця Путіна: з'явився несподіваний прогноз про кінець війни та розвал РФ

23 квітня 2022, 05:30

Україна повністю знищила плани Володимира Путіна, каже Олена Бюн.

Володимир Путін
Володимир Путін / УНІАН

Після провалу планів Володимира Путіна про окупацію України Росія опинилася під загрозою розпаду через певний проміжок часу, заявила таролог Олена Бюн.

Вона пояснила, що через серйозний психічний розлад Путін дійсно виношував план знищення України: "Однак тому, що війна пішла зовсім не так, як він задумав, цей психічний стан тільки посилився. У підсумку скоро це призведе його до "вигнання з трону" (звільнення) і повної втрати авторитету".

Експерт впевнена, що Путін не просто хотів приєднати до Росії інші країни, а й насадити їм свою диявольську ідеологію.

Вона впевнена, що Україна повністю знищила плани Путіна: "Карти кажуть, що припинення вогню і виведення російських військ з нашої території вже близько. Вони чітко показують, що це вже не за горами".

За її даними, карти також показують "перехід бункерного на той світ": "Те, що відбувається в Україні пішло бумерангом на Росію і буде нести серйозні наслідки як для країни, так і для самого бункерного. Це прискорить розпад Росії, окремих структур в ній і поступово призведе до заміни людей, які знаходяться на верхівці російської влади".

Разом з тим таролог зазначила, що через жахливу трагедію Україна стане ще сильнішою і міцнішою, вона відбудується досить швидко і стане однією з найкрасивіших країн світу.

"Карти кажуть, що зараз відбувається "народження" нового спадкоємця, якому потрібно буде на час взяти владу в свої руки. Але поки це таємниця, щоб все зробити непомітно і поступово. Також скоро можлива поява на публіці двійника Путіна для того, щоб зробити передачу влади пристойною і красивою. Щось туманне і приховане відбувається зараз в Кремлі, ситуація не до кінця ясна", - додала Бюн.

читайте такожЧорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням.

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Володимир Путін війна Росії та України
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