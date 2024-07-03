Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник

РФ змінила тактику наступальних дій на території України зосередившись на відтягуванні Сил оборони зі Сходу України на північ, зазначає генерал-розвідник.

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Росіяни застосували нову тактику для наступу в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Російські окупанти готують нові ударні підрозділи для того, щоб відтягнути сили та резерви української армії із східного напрямку на північ. Про це в ефірі FREEДОМ повідомив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Генерал нагадав, що російський диктатор Володимир Путіна наказав своїм військам захопити Луганську та Донецьку області України в межах їх адміністративних кордонів.

"Це завдання стоїть уже багато місяців, і вони ніяк не можуть його реалізувати. Змінили тактику… Вирішили розширити зону бойових дій, посилити деякі напрямки військами, бойовою технікою й особливо кількістю обстрілів — це удари КАБами, ракетами, це, звісно, прориви в окремих місцях, де ми раніше не фіксували великі угруповання", — сказав генерал. відео дня

Маломуж робить висновок, що через це росіянами була розроблена операція для ударів у Харківському напрямку, з можливістю залучення Сумського напрямку, аби примусити українське командування перекинути значну частину сил і військ на північ.

Він наголосив, що плани щодо Харківського напрямку не вдалося росіянам реалізувати, оскільки Сили оборони України їх зупинили. За його словами, бої велись у складних умовах, проте українські військові змогли не лише стабілізувати ситуацію поблизу Вовчанська та Липців, але й здійснювати контрудари.

"І зараз у низці секторів міста ми тримаємо потужно позиції, але й оточуємо агрегатний завод. Тому в даній ситуації — це дуже перспективна тема в плані не тільки деблокувати наші окремі напрямки, де вони зайняли позиції, а й вибити з цих регіонів. Але точка дуже гаряча", — сказав Маломуж.

Маломуж зазначив, що ворог у цій ситуації створює нові ударні групи, намагаючись не лише "промацувати" оборону ЗСУ в напрямку Вовчанськ-Липці, але й на інших ділянках, постійно нависаючи над Сумською дугою, припускаючи можливі ротації або передислокацію українських сил зі сходу.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін переконаний, що зможе виграти війну проти України, затягуючи бойові дії на невизначений термін. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Активні операції Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка свідчать про можливість Москви використовувати тиск на Торецьк для просування у районі Часового Яру або Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська наразі не можуть захопити населені пункти на Донеччині і Харківщині, як це планувалося в Кремлі, через сильний опір Збройних сил України. Зараз у ворога з'явилася нова мета - перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, що може ускладнити забезпечення оборони на східному фронті. Про це повідомив військовий експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов, який є речником Генерального штабу ЗСУ.

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