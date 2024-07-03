УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник

Юрій Берендій
3 липня 2024, 11:12
732
РФ змінила тактику наступальних дій на території України зосередившись на відтягуванні Сил оборони зі Сходу України на північ, зазначає генерал-розвідник.
Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник
Росіяни застосували нову тактику для наступу в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Російські окупанти готують нові ударні підрозділи для того, щоб відтягнути сили та резерви української армії із східного напрямку на північ. Про це в ефірі FREEДОМ повідомив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Генерал нагадав, що російський диктатор Володимир Путіна наказав своїм військам захопити Луганську та Донецьку області України в межах їх адміністративних кордонів.

"Це завдання стоїть уже багато місяців, і вони ніяк не можуть його реалізувати. Змінили тактику… Вирішили розширити зону бойових дій, посилити деякі напрямки військами, бойовою технікою й особливо кількістю обстрілів — це удари КАБами, ракетами, це, звісно, прориви в окремих місцях, де ми раніше не фіксували великі угруповання", — сказав генерал.

відео дня

Маломуж робить висновок, що через це росіянами була розроблена операція для ударів у Харківському напрямку, з можливістю залучення Сумського напрямку, аби примусити українське командування перекинути значну частину сил і військ на північ.

Він наголосив, що плани щодо Харківського напрямку не вдалося росіянам реалізувати, оскільки Сили оборони України їх зупинили. За його словами, бої велись у складних умовах, проте українські військові змогли не лише стабілізувати ситуацію поблизу Вовчанська та Липців, але й здійснювати контрудари.

"І зараз у низці секторів міста ми тримаємо потужно позиції, але й оточуємо агрегатний завод. Тому в даній ситуації — це дуже перспективна тема в плані не тільки деблокувати наші окремі напрямки, де вони зайняли позиції, а й вибити з цих регіонів. Але точка дуже гаряча", — сказав Маломуж.

Маломуж зазначив, що ворог у цій ситуації створює нові ударні групи, намагаючись не лише "промацувати" оборону ЗСУ в напрямку Вовчанськ-Липці, але й на інших ділянках, постійно нависаючи над Сумською дугою, припускаючи можливі ротації або передислокацію українських сил зі сходу.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін переконаний, що зможе виграти війну проти України, затягуючи бойові дії на невизначений термін. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Активні операції Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка свідчать про можливість Москви використовувати тиск на Торецьк для просування у районі Часового Яру або Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська наразі не можуть захопити населені пункти на Донеччині і Харківщині, як це планувалося в Кремлі, через сильний опір Збройних сил України. Зараз у ворога з'явилася нова мета - перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, що може ускладнити забезпечення оборони на східному фронті. Про це повідомив військовий експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов, який є речником Генерального штабу ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

"Тривають вуличні бої": РФ почала наступ на новому напрямку - боєць ЗСУ

"Тривають вуличні бої": РФ почала наступ на новому напрямку - боєць ЗСУ

13:17 Україна
"Дивний посередник": в ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню

"Дивний посередник": в ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню

12:53 Україна
Пролунали потужні вибухи: РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - що відомо

Пролунали потужні вибухи: РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - що відомо

12:29 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У Росії раптово помер популярний актор 7325

У Росії раптово помер популярний актор

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek 6100

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

Щоб не отруїтись: стала відома точна тривалість зберігання вареної гречки 5846

Щоб не отруїтись: стала відома точна тривалість зберігання вареної гречки

Потужний вибух і величезний стовп диму: росіяни влупили КАБом по Харкову 3620

Потужний вибух і величезний стовп диму: росіяни влупили КАБом по Харкову

Останні новини

13:17

"Тривають вуличні бої": РФ почала наступ на новому напрямку - боєць ЗСУ

13:13

Альона Вінницька зізналася, чим займається її чоловік під час війни

13:00

Відкриття нового напрямку на Харківщині: відомо, куди можуть піти окупанти

12:55

Як рекордний імпорт електроенергії вплине на відключення світла в Україні

12:53

"Дивний посередник": в ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
12:42

Зітхнете з полегшенням: як позбутися комариних укусів, які сверблять

12:39

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем

12:38

У томатів листя скручується: що робити і як вилікувати помідори

12:29

Пролунали потужні вибухи: РФ атакувала Кривий Ріг балістикою - що відомо

Реклама
12:25

Кохання без приворотного зілля: у зірки "Гаррі Поттера" Емми Вотсон новий роман

12:14

Тест на дальтонізм: як за картинкою визначити ваше сприйняття кольору

12:09

Про заморожування можна забути: як зберегти кріп на зиму - цікаві способиВідео

12:00

"Щось відбувається": в ВМС ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Новоросійську

11:58

ГУР знищило десяток одиниць техніки окупантів: з'явилися яскраві кадриВідео

11:40

Вибори у Франції: чи здатна Марін Ле Пен втягнути Париж у парламентську кризуПогляд

11:38

Відомий комік виїхав з України та натякнув, що повертатися не плануєВідео

11:34

Серед постраждалих - дівчинка-підліток: у Дніпрі жертви та поранені після удару РФФотоВідео

11:31

Новий холостяк Олександр "Терен" звабливо станцював бачатуВідео

11:12

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник

10:59

Нема паспорта РФ - нема житла: у Скадовську мародерствують окупанти

Реклама
10:43

Українцям виплатять до 3100 гривень до Дня Незалежності: хто отримає гроші - ПФУ

10:42

Аналог іранського Shahed: Китай розробляє ударні дрони для РФ

10:38

У Держдепі назвали умову розширення ударів ЗСУ зброєю США по території РФ

10:31

Китайський гороскоп на завтра 4 липня: Зміям - складний день, Собакам - прихід фінансів

10:14

Агрономи: Використання безпечних ЗЗР унеможливлює потраву бджіл

10:01

Крістіна Орбакайте висловилася про Аллу Пугачову і заговорила про мир зі сцени

09:47

Путін вважає, що виграє війну: в ISW розкрили шокуючу тактику диктатора

09:41

Поступок щодо територій не буде: Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України

09:38

У Дніпрі пролунали вибухи: троє людей загинули, 18 - постраждали

09:07

"Вимагали продюсери": у Христини Соловій багато запитань до Артема Пивоварова

09:00

Мирний план Трампа для гучної перемоги УкраїниПогляд

08:57

Окупанти заметушилися на Торецькому напрямку: в ISW сказали, в чому небезпека

08:55

Війну може припинити один телефонний дзвінок: президент Фінляндії розкрив деталі

08:52

Гороскоп на завтра 4 липня: Стрільцям час до лікаря, Раки - розбагатіють

08:26

У Новоросійську гриміли вибухи: у РФ заявили про атаку морських дронів

08:13

Умова приєднання України до НАТО: в Пентагоні розставили всі крапки над "і"

08:10

Чому Україна страждає від економічних проблем?Погляд

06:10

Як РФ влаштувала наліт дронів по Україні в червні: що варто знатиПогляд

04:40

Чому пральна машина б'ється струмом: як уникнути смертельної небезпеки

04:15

Лише одиниці знайдуть слово за 5 секунд: загадка для найкмітливіших

Реклама
03:32

Без кондиціонера і вентилятора: як охолодити квартиру у спеку - найкращі поради

02:30

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед тим як варити: відповідь вразить наповалВідео

02:00

Чоловік ховався від камер: Крістіну Орбакайте викрили

01:51

Гороскоп на липень 2024 для Риб: новий дохід і хороші новиниВідео

01:25

Російська (не)гостинність: на Каньє Веста в РФ написали донос після його візиту

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала зворушливий "подарунок" від фанатки

00:43

Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

00:40

Крістіна Агілера вразила своїм екстремальним схудненнямВідео

00:19

Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

00:01

Відчайдушний крок: король Чарльз веде переговори з Гаррі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти