РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

На різних ділянках фронту фіксується різке зростання інтенсивності атак, зокрема використання малих штурмових груп, які намагаються прорвати українську оборону.

Весняний наступ РФ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому РФ почала наступ раніше прогнозів

Як ЗСУ зривають плани російського наступу

Як працює тактика інфільтрації росіян

Чому РФ перекидає елітні підрозділи

Чому "пояс фортець" недосяжний для РФ

Росія фактично розпочала весняний наступ раніше, ніж прогнозувалося. Про це свідчать як дані з передової, так і оцінки українських військових та міжнародних аналітиків. На окремих ділянках фронту інтенсивність атак зросла в рази, а противник перейшов до тактики дрібних інфільтраційних груп, намагаючись просочитися в українську оборону.

Водночас українські сили на півдні проводять результативні контратаки, що змушує російське командування перекидати підрозділи з інших напрямків і коригувати свої плани. Аналітики відзначають: це вже впливає на підготовку РФ до більш масштабних операцій.

Главред зібрав головне, що варто знати про весняний наступ РФ, який уже розпочався.

Тактика інфільтрації: чому росіяни відмовилися від масованих штурмів

Однією з ключових ознак весняної кампанії стала зміна тактики ворога. Замість великих бронетанкових колон росіяни використовують дрібні групи по 5–10 осіб, які намагаються непомітно проникнути в українські позиції. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів Головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін на позивний "Молот".

"З приходом весняної погоди підсох трохи ґрунт і дійсно активність ворога збільшилася в рази. Противник застосовує тактику малих вихідних груп, виточування, інфільтрації. Якщо з десяти військовослужбовців доходить один - у противника це вважається перемогою. Цей „вцілілий" стає магнітом: своєю рацією та перемовинами він притягує інших, що створює проблеми всередині наших бойових порядків", - пояснює військовий.

Ця тактика дозволяє росіянам мінімізувати втрати техніки, але водночас створює хаос у бойових порядках, адже поодинокі прориви змушують українські підрозділи витрачати ресурси на локалізацію загроз.

Покровський напрямок: головний тиск ворога

Покровський напрямок / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Покровська агломерація залишається найгарячішою точкою фронту. За даними Генштабу, за попередню добу українські сили зупинили 44 штурмові дії. Росіяни намагаються прорвати оборону за допомогою мототехніки та автотранспорту.

Зокрема, за словами українських військових, на підступах до Гришиного противник пішов у штурм на мототехніці, намагаючись швидко потрапити до населеного пункту.

"Атаку відбили підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 32 окремої механізованої бригади. Ворог зазнав втрат. Українські військові зупинили його на підходах до Гришиного. Одночасно у районі Мирнограду окупанти діяли на автотранспорті, намагаючись розвинути наступ та прорватися у Родинське. Загрозу ліквідували 7 корпус швидкого реагування ДШВ та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов", - йдеться у повідомленні пресслужби 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

На підступах до Гришиного окупанти намагалися прорватися на мотоциклах, але були знищені. Зазначається, що загалом під час двох атак ліквідовано близько 50 окупантів, понад 10 мотоциклів та 2 одиниці автотранспорту.

Південний фронт: українські успіхи, що ламають плани Кремля

Українські війська продовжують просуватися на півдні. 26 березня ДШВ повідомило про звільнення Березового. За даними ISW, ЗСУ з початку року повернули щонайменше 334,06 кв. км територій.

"Подвійні тактичні зусилля українських військ, спрямовані на зупинку та відбиття російських завоювань на півдні України, мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту", - наголошують аналітики.

Через це РФ була змушена перекинути елітні підрозділи з Донеччини, що зірвало підготовку до весняно‑літнього наступу 2026 року на "пояс фортець".

"Пояс фортець": чому Росія не зможе його взяти

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Як зазначають у ISW, "пояс фортець" - це ланцюг укріплених міст уздовж траси Н‑20: Костянтинівка - Слов’янськ. Загальне довоєнне населення цих міст складало понад 380 тисяч осіб.

"Російські війська раніше не проводили одночасних наступів на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "поясу фортець", борючись з нещодавніми успіхами України на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках", - припускають аналітики.

Вони також підкреслюють, що РФ знадобилося два роки, щоб захопити Покровськ, водночас це місто в шість разів менше за населенням.

Лиманський та Слов’янський напрямки: загострення та локальні прориви

За даними ISW, ситуація на Лиманському напрямку загострилася. Російські піхотні групи зуміли проникнути із Зарічного безпосередньо до околиць Лиману. У Генштабі підтвердили 6 атак у районах Дробишевого та Діброви.

Водночас на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 8 спроб просування в районах Закітного та Різниківки.

Карта ISW / Институт изучения войны (ISW)

Харківщина: "коридор смерті" для російських штурмових груп

Північ Харківщини стала пасткою для російських штурмових груп. Українські сили створили настільки щільну "кілзону", що будь-яка техніка противника знищується ще до виходу на рубежі атаки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався атакувати Нову Кругляківку, Курилівку та Платонівку - усі атаки відбиті.

Мапа Генштабу / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Південь: масовані авіаудари та 17 штурмів на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 17 атак. Росіяни намагаються прорватися в бік Залізничного та Мирного, але безуспішно.

ISW підтверджує лише незначне просування РФ у районі Мирного, але загалом оцінює атаки як "безрезультатні".

Висновок

Росія намагається діяти агресивно, використовуючи інфільтраційні групи, масовані авіаудари та перегрупування сил. Проте українські війська не лише стримують тиск, а й проводять успішні контратаки, які змінюють стратегічну ситуацію на фронті.

ISW прямо зазначає, що російський весняно‑літній наступ 2026 року вже зірвано, а спроби захопити "фортечний пояс" приречені на багаторічні втрати.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

