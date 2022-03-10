Розстріл мера Гостомеля: окупанти замінували тіло загиблого

Замінували тіло мера Гостомеля

Російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу і ліки. З'ясувалося, що після вбивства росіяни замінували тіло мера, пише slidstvo.info.

7 березня мера міста Юрія Прилипка застрелили російські окупанти. Чоловік розвозив продукти і ліки жителям Гостомельського ЖК "Покровський", коли його вбили.

Дочка мера Надія розповіла, за яких обставин був убитий її батько.

За її словами, її батько і ще чотири людини їхали в машині по центральній вулиці Гостомеля. Однак, назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину.

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"Вони розвернулися і з'їхали в провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше нікуди і всі пасажири вистрибнули з машини. У ЖК" Покровський", що поруч, знаходилися снайпери і обстрілювали все навколо. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - каже Надія.

Очевидці кажуть, що забрати тіло мера прийшов місцевий священик отець Петро.

"Отець Петро взяв хреста, надів ризу і пішов забирати тіло. Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг занурити тіло на тачку", - розповів радник убитого голови Ростислав Скуратовський.

Священик забрав тіло міського голови до церкви і там поховав його з усіма почестями.

"Він забрав батька мого з церкви і обіцяв мені по телефону, що він Біля церкви Його і поховає", - каже дочка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області в районі Гостомеля Збройні Сили України знищили ударне чеченське угруповання, метою якої була ліквідація президента Володимира Зеленського.

За даними однієї з українських розвідок, виконання найбруднішої роботи з ліквідації президента України Володимир Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022 року і особисто проінструктував його.

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