Путін застосовує 'тактику салямі' до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

Лідер РФ поступово нав’язує дрібні поступки, що зрештою ведуть до повної капітуляції України.

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Путін маніпулює Трампом заради поступок по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

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Путін застосовує "тактику салямі" щодо Трампа

Путін примушує Трампа йти на перший погляд незначні поступки, які в підсумку ведуть до реалізації його початкових цілей

Російський диктатор Володимир Путін використовує "тактику салямі", щоб досягти своїх початкових цілей в Україні, маніпулюючи президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив американський політичний консультант і експерт щодо Трампа Пітер Раф в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

За словами експерта, Путін висунув Трампу вимоги, за яких він погодиться на 30-денне перемир’я в Україні. Раф зазначає, що кожен етап переговорів супроводжується обіцянками США про нібито "нову еру співпраці" з Росією. Однак насправді це дозволяє Москві просувати власні інтереси.

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"Ми побачимо, як на це відреагує Трамп. США повинні підготуватися до тактики затягування часу і стратегії "салямі", встановивши чіткі червоні лінії", - зазначив експерт.

Принцип "стратегії салямі" полягає в тому, щоб змусити Україну та Захід поступово приймати все нові й нові компроміси, кожен із яких окремо здається не критичним, але в сукупності вони призводять до повного підкорення.

За словами експерта, аналогія з нарізкою салямі тут дуже доречна. Коли ви ріжете велику палицю ковбаси на тонкі шматочки, кожен шматочок здається маленьким і незначним, але врешті-решт вся палиця опиняється розрізаною. Це саме те, що робить Путін, домагаючись від США та їхніх союзників поступових поступок.

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Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін через спеціального представника Трампа Стівена Віткоффа передав президенту США свою пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні. Кремль зберігає "обережний оптимізм" щодо угоди, пише Reuters.

Також президент США Дональд Трамп повідомив, що 13 березня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, бесіда була "дуже хорошою та продуктивною", а війна в Україні може "нарешті завершитися".

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже отримала американську пропозицію щодо режиму тиші в небі, на морі та на фронті. Він наголосив, що цей крок може стати початком швидкого шляху до безпеки, завершення війни та надійного миру.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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