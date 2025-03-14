Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

Руслана Заклінська
14 березня 2025, 22:22
1067
Лідер РФ поступово нав’язує дрібні поступки, що зрештою ведуть до повної капітуляції України.
Путін застосовує 'тактику салямі' до Трампа, щоб захопити Україну - Bild
Путін маніпулює Трампом заради поступок по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Путін застосовує "тактику салямі" щодо Трампа
  • Путін примушує Трампайти на перший погляд незначні поступки, які в підсумку ведуть до реалізації його початкових цілей

Російський диктатор Володимир Путін використовує "тактику салямі", щоб досягти своїх початкових цілей в Україні, маніпулюючи президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив американський політичний консультант і експерт щодо Трампа Пітер Раф в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

За словами експерта, Путін висунув Трампу вимоги, за яких він погодиться на 30-денне перемир’я в Україні. Раф зазначає, що кожен етап переговорів супроводжується обіцянками США про нібито "нову еру співпраці" з Росією. Однак насправді це дозволяє Москві просувати власні інтереси.

відео дня

"Ми побачимо, як на це відреагує Трамп. США повинні підготуватися до тактики затягування часу і стратегії "салямі", встановивши чіткі червоні лінії", - зазначив експерт.

Принцип "стратегії салямі" полягає в тому, щоб змусити Україну та Захід поступово приймати все нові й нові компроміси, кожен із яких окремо здається не критичним, але в сукупності вони призводять до повного підкорення.

За словами експерта, аналогія з нарізкою салямі тут дуже доречна. Коли ви ріжете велику палицю ковбаси на тонкі шматочки, кожен шматочок здається маленьким і незначним, але врешті-решт вся палиця опиняється розрізаною. Це саме те, що робить Путін, домагаючись від США та їхніх союзників поступових поступок.

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін через спеціального представника Трампа Стівена Віткоффа передав президенту США свою пропозицію щодо 30-денного перемир’я в Україні. Кремль зберігає "обережний оптимізм" щодо угоди, пише Reuters.

Також президент США Дональд Трамп повідомив, що 13 березня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, бесіда була "дуже хорошою та продуктивною", а війна в Україні може "нарешті завершитися".

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже отримала американську пропозицію щодо режиму тиші в небі, на морі та на фронті. Він наголосив, що цей крок може стати початком швидкого шляху до безпеки, завершення війни та надійного миру.

Читайте також:

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав Трамп

22:04Політика
Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий квартал

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий квартал

20:40Україна
"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронті

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронті

20:26Політика
Реклама

Популярне

Більше
Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

Останні новини

22:22

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

22:20

Маленький король: дружина Козловського показала першу вечірку однорічного сина

22:04

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав ТрампВідео

21:50

Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

21:33

"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
20:58

Що посадити в тіні – кращі тіньовитривалі овочі та зелень

20:40

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий кварталФотоВідео

20:39

"Переговори передбачають": у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

20:27

Сусіди здивуються небувалому врожаю: на якій глибині садити картоплю

Реклама
20:26

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронтіВідео

20:25

"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

20:17

Знову в білому: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін рука об руку зворушили Мережу

19:59

Що робити зі старою консервацією: неочевидна відповідь

19:56

Посадка картоплі – поради, що допоможуть уникнути втрат

19:53

Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

19:32

В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

19:18

Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

19:10

Про "тимчасове припинення вогню" і мирний процесПогляд

19:08

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

19:05

"У нас э хороша можливість завершити війну": Зеленський зробив ряд важливих заяв

Реклама
18:45

Як очистити пам'ять телефону Xiaomi: напрочуд простий і геніальний спосіб

18:41

Охоронець Порошенка привіз 38 мільйонів євро з Москви за три дні до виборів: російські гроші могли призначатися для скупки голосів, - експерт

18:22

"Переговори закриті": Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США

18:13

"Тисячі бійців ЗСУ повністю оточені": що насправді відбувається в Курській області

18:05

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьохВідео

17:35

Коли можна садити полуницю: несподівана хитрість гарантує врожай

17:32

Камалія показала, від кого в ліжку отримує "море ніжності"

17:18

Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга

16:41

В Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна ГанулаФото

16:37

Путіну вигідно підіграти Трампу у питанні перемир'я: дипломат пояснив чому

16:37

Пугачова заспівала з українцями: Росія б'ється в істериці

16:28

"Хороші шанси завершити війну": Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

16:27

Путін надіслав "сигнал" Трампу: в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню

16:17

Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

16:08

Чорний чи зелений: дієтолог розставила всі крапки над "і", який чай корисніший

15:51

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:47

Притягнете до себе удачу і міцне здоров'я: що потрібно зробити 15 березня, прикмети

15:37

Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні, СБУ попередила, що їм світить тюрма

15:32

Буде танути в роті: найпростіший рецепт смачного десерту з дитинства

15:14

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

Реклама
15:08

Ворог контратакує на Донеччині: оглядач назвав наступну ціль РФ

14:49

Результат здивує досвідчених садівників: як посіяти газонну траву на стару

14:45

Бачили всі, але причину знають одиниці: чому на поїздах горить лише одна фараВідео

14:28

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

13:50

Вершкове масло буде свіжим місяцями: у якому незвичному місці зберігати продукт

13:21

Що може забивати пам'ять телефона: неочікувана відповідь

13:17

Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, які стають найкращими батьками

13:00

На чиєму боці Трамп: Снєгирьов розповів, як США тиснуть на Росію та УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти