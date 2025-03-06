Втрати України та нова тактика росіян: головні новини України (дайджест)

Новини України 6 березня лютого станом на 19:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:00 6 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, U.S. Army, 22 ОМБр, скріншот із відео

Головні новини України станом на 19:00. Добірка Главреда:

Через Трампа Євросоюз готується до нової хвилі біженців з України - Politico

Країни Європейського Союзу готуються до нового значного збільшення кількості українських біженців через загрозу ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що потрібен справедливий механізм розподілу біженців, пише Politico.

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РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці в Харкові: що відомо

У ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.

Вибух прогримів близько 03:50 у Салтівському районі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано "приліт" ворожого дрона по житловій багатоповерхівці.

Зупинка обміну розвідданими: аналітики розповіли про загрозу для України

Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може зіграти на руку російській військовій авіації. Ворог зможе збільшити частоту атак, крім того, авіаційні удари будуть ефективнішими для загарбників. Про це йдеться у новому огляді Інституту з вивчення війни (ISW).

Експерти ISW зазначають, що припинення обміну розвідданими також дозволить росіянам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох

У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих після ворожого ракетного удару. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.

Спочатку Лисак написав у Telegram, що троє людей загинули в Кривому Розі через нічну ракетну атаку.

Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

Російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини. Ворог діє штурмовими групами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, мета російських загарбників залишається такою самою - вони намагаються дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумської області у підконтрольну українським захисникам Суджу Курської області.

"Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є "проксі-війною" між Москвою та Вашингтоном. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, текст якого опублікували на сайті Державного департаменту США.

Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

З вечора 5 березня російська окупаційна армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23 " і 112 ударними БПЛА типу Shahed. Також ворог застосовував безпілотники-імітатори.

Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram, що 68 дронів вдалося збити, ще 43 - були локаційно втрачені.

Команда Трампа провела таємні переговори з Порошенком і Тимошенко - Politico

Члени команди президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з головних політичних опонентів нинішнього українського президента Володимира Зеленського. Про це пише Politico з посиланням на джерела з оточення Трампа.

Згоріло понад 2 тисячі посилок: РФ прицільно атакувала термінал Нової пошти

У ніч на 6 березня, російська армія атакувала "Шахедами" місто Суми. Внаслідок удару знищено термінал Нової пошти. Про це пише пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що через ворожу атаку загинув співробітник компанії-підрядника.

Країна-агресор Росія тестує в Україні новий тип війни - війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

За його словами, ворог свідомо атакує енергосистему, лікарні, школи та університети, щоб залякати мирне населення.

Європа може закрити небо над частиною України: про які області йдеться

120 винищувачів країн Європи можуть бути залучені для захисту Києва та західних регіонів України від російських атак без прямого розширення конфлікту з Москвою. Такий сценарій передбачений у плані "Небесний щит", розробленому військовими експертами, повідомляє The Guardian.

Сотні тисяч українців можуть депортувати із США: у Трампа готують рішення

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника команди Трампа та три джерела, обізнані з ситуацією.

Перемир'я на місяць: ЗМІ назвали варіант мирного плану Франції та Британії

Франція і Великобританія працюють над мирним планом для України, який планують представити Сполученим Штатам Америки. Дипломати країн заявили, що План може бути готовий вже "за кілька днів". Інформацію передає Reuters.

Разом із "віссю зла": Залужний видав гучне звинувачення в бік США

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у підриві світового порядку. Про це він заявив під час виступу в Chatham House, повідомляє The Times.

"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок", - сказав він.

"Повертався додому зі зміни": з'явилися дані про жертв удару РФ по Кривому Рогу

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару балістикою по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, четверо людей загинули, ще 32 отримали поранення. У Telegram-канал Свої. Кривий Ріг повідомили, що всі жертви російської атаки – мирні жителі.

"У стилі 1941-1945 років": Росія готується до масштабної хвилі мобілізації

Російська влада готує своє населення до можливого проведення нової хвилі мобілізації. Про це в четвер, 6 березня, повідомив у Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, звернувши увагу на заяву командира кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінова про необхідність мобілізації "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи.

Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання винищувачів F-16 Україні відкладається до 2026 року. Таку заяву він зробив напередодні зустрічі з лідерами ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Причиною затримки є очікуване постачання Бельгії нових F-35, які мають замінити її парк F-16. Де Вевер не уточнив, коли саме країна отримає ці літаки.

На фронті в Україні дуже важка ситуація. Втрати ЗСУ нині є критичними. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а зараз посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Порахуйте, що таке 50 тис. з 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший - це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених. Зараз практично нікому реально воювати", - сказав Залужний.

Десятки тисяч з початку 2025 року: Сирський зробив нову заяву про втрати Росії

Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З початку 2025 року втрати окупантів у живій силі сягнули близько 91 тисячі осіб, Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - зазначив Сирський.

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