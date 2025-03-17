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Переговори Трампа і Путіна та припинення вогню: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
17 березня 2025, 22:00
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Новини України 17 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори Трампа і Путіна та припинення вогню: головні новини України (дайджест)
Головні новини України 17 березня станом на 22:00 / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Мирний план США: Рубіо розкрив два етапи завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснив, у чому вони полягають.

За його словами, ніхто не каже, що закінчити російсько-українську війну буде легко.

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"Це складна, трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою складністю. Тому ніхто не стверджує, що це легко", - сказав Рубіо в інтерв'ю CBS News.

Трамп сказав, коли поговорить із Путіним і про що йтиметься

У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив глава Білого дому під час розмови з журналістами на борту Air Force One, який виконував рейс із Флориди до Вашингтона.

За його словами, за вихідні було зроблено "багато роботи", зараз американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні", передає Reuters.

Відновлення наступу РФ майже миттєво загрожуватиме двом містам - ISW

Господар Кремля Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Російські війська перебувають на протилежному від Херсона березі Дніпра - приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.

"Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б імовірність успіху в цій операції", - йдеться у звіті ISW.

Спалахнула пожежа: дрони атакували важливі об'єкти в Астраханській області РФ

У ніч на 17 березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Жителі Астраханської області поскаржились на атаку дронів, внаслідок якої виникла пожежа.

Як повідомив губернатор області Ігор Бабушкін, під ударом безпілотників опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу. При цьому він стверджує, що славнозвісна російська ППО відпрацювала добре і відбулося лише падіння уламків на території одного з об'єктів, внаслідок чого і сталося загорання.

Примус РФ до перемир'я: Сибіга назвав головні важелі США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував імовірний сценарій примусу країни-агресора РФ до перемир'я в Україні.

У разі відмови Росії від пропозиції про перемир'я США можуть застосувати нові санкції, підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

"Знеструмлено споживачів": РФ била БПЛА по енергооб'єктах у кількох областях

Унаслідок дронової атаки РФ уночі на понеділок знеструмлено споживачів у кількох областях.

"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в декількох регіонах. Унаслідок пошкодження обладнання на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.

Контрудари з обох сторін: ЗСУ перехоплюють у ворога ініціативу на Донеччині

Завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксується зокрема під Покровськом та Торецьком.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук. За його словами, ще одним фактором, який впливає на зміну перебігу бойових дій на цих ділянках фронту є нестача резервів у противника.

"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

Німеччина ухвалила "історичне" рішення про збільшення допомоги для України у 2025 році на 3 млрд євро. Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще €3 млрд на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім €7 млрд, як і минулого року", - сказала вона.

Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

Останнім часом міжнародна спільнота активно обговорює можливість розміщення миротворчих контингентів в Україні як частину зусиль для досягнення стійкого миру в регіоні. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що рішення про розміщення миротворців повинно прийматися Києвом, підкреслюючи суверенітет України в цьому питанні. Він зазначив, що Франція та Велика Британія готові відправити війська для забезпечення перемир'я, і що до цієї ініціативи можуть приєднатися як європейські, так і неєвропейські країни.

Главред зібрав головне, що варто знати про введення миротворців до України.

"Наш давній друг і союзник": названо країну, яка блокує вступ України до ЄС

Угорщина продовжує блокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це в понеділок у Брюсселі під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Onet.

Американці масово виступають проти Трампа: скільки відсотків не підтримують його

Американці масово ополчилися проти нового президента Дональда Трампа. Вони зовсім не схвалюють політику Трампа і також не підтримують людей з його команди. Про це йдеться в результатах опитування NBC News.

Нове опитування показало, що рейтинг схвалення Трампа сягнув 47%, проте 51% американців негативно ставляться до його роботи. 54% людей не схвалюють його кроки в економіці, 55% не подобається його боротьба з інфляцією.

Скандал і мільйони доларів на ліжку: що сталось із главою Хмельницької МСЕК

Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) 24 лютого 2025 року. Про це в коментарі Суспільному повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

Чи можливе припинення вогню в Україні найближчим часом: прогноз Німеччини

Німеччина не сподівається на швидке припинення вогню в Україні, тому готує нові поставки зброї. Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Хебештрайт, пише BILD.

В уряді ФРН вважають, що 30-денне припинення вогню, яке запропонували Сполучені Штати Америки не буде досягнуто найближчим часом.

В Україні влупить -14 градусів: синоптики назвали найхолодніші регіони

Погода в Україні 18 березня буде сніжною та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Швидкість поривів вітру досягатиме 15-20 м/с.

У Івано-Франківській області синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там через снігопади можуть зійти снігові лавини.

Розмова Трампа з Путіним: в Білому домі виступили із важливою заявою

В Білому домі зробили оптимістичну заяву щодо угоди про припинення вогню на фронті між Росією та Україною. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

"Ми знаходимося за 10 ярдів (приблизно 9 метрів - ред.) від миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж у цей момент. Президент (Трамп - ред.) сповнений рішучості її укласти, - сказала вона.

Летить на 3 тисячі кілометрів: Україна випробувала вітчизняний далекобійний дрон

Україна продовжує нарощувати виробництво власних дронів. Зокрема, український безпілотник на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Він подякував розробникам та виробникам, які розвивають лінійку далекобійних засобів, що допоможуть гарантувати безпеку нашої держави.

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