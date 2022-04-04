Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

Ворожі обстріли Миколаєва

Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали та цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. У результаті загинули 10 осіб та 46 отримали поранення, повідомив міський голова Миколаєва Олександра Сенкевича.

Попередньо в результаті обстрілів Миколаєва касетними снарядами в місті 10 загиблих, 46 поранених.

Також крім житлових будинків, російські окупанти обстріляли:

одну міську лікарню;

одну обласну лікарню;

центр Профілактичних хвороб;

будинок дитини;

11 дитячих садків;

12 шкіл;

1 ПТУ;

2 філії закладів позашкільної освіти.

До того ж в результаті атак були пошкоджені високовольтні лінії в Інгульському районі. Однак станом на 18: 30 мережі відремонтовані.

Відзначається, що все ще без харчування залишаються Снігурівка, широке, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка. Також відсутнє електропостачання в Бармашово.

Через пошкодження в результаті обстрілів в Інгульському районі перекрита подача газу в ряд будинків на трьох вулицях. Зокрема, зараз 240 абонентів без газу.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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