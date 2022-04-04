Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали і цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами.
Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали та цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. У результаті загинули 10 осіб та 46 отримали поранення, повідомив міський голова Миколаєва Олександра Сенкевича.
Попередньо в результаті обстрілів Миколаєва касетними снарядами в місті 10 загиблих, 46 поранених.
Також крім житлових будинків, російські окупанти обстріляли:
- одну міську лікарню;
- одну обласну лікарню;
- центр Профілактичних хвороб;
- будинок дитини;
- 11 дитячих садків;
- 12 шкіл;
- 1 ПТУ;
- 2 філії закладів позашкільної освіти.
До того ж в результаті атак були пошкоджені високовольтні лінії в Інгульському районі. Однак станом на 18: 30 мережі відремонтовані.
Відзначається, що все ще без харчування залишаються Снігурівка, широке, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка. Також відсутнє електропостачання в Бармашово.
Через пошкодження в результаті обстрілів в Інгульському районі перекрита подача газу в ряд будинків на трьох вулицях. Зокрема, зараз 240 абонентів без газу.
Коли війна в Україні закінчиться
Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.
За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.
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