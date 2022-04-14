Вогонь по своїх: РФ обстрілює власні прикордонні області та звинувачує Україну

У РФ спецслужби приступили до реалізації плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії.

Як розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО, станом на 14 квітня, на російському прикордонному пункті сталося вже кілька "терактів".

Зазначається, що у скоєнні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.

Що відомо про "теракти" в РФ

Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневском районі. У повідомленні йдеться, що обстріл стався з лісосмуги на українській території;

Також ФСБ РФ повідомила, що з боку України був обстріляний прикордонний пункт пропуску в Брянській області, в результаті обстрілу якого були пошкоджені два автомобілі, ніхто не постраждав.

Звернемо увагу, що вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.

Вже до обіду вони поміняли свідчення - виявилося, що обстріляні "два житлових будинки". Росіяни запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка і дитина".

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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