Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атаки

На Київщині сталося загоряння автосалону та 6 автомобілів всередині.

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Наслідки атаки росіян / колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

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Росія випустила по Україні 78 дронів

Підтверджено збиття 42 ударних БпЛА

Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя

У ніч на 4 квітня країна-агресор Росія випустила по Україні 78 Шахедів та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"Станом на 08:30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Шахед (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок чергової російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Як відпрацювала ППО / фото: ПС

Наслідки атаки РФ на Київщину

Вночі російські БпЛА влучили по території Броварського району Київської області. В ДСНС повідомили, що через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено.

Також сталося загоряння автосалону та 6 автомобілів всередині. Вогнеборцям вдалося врятували адміністративну будівлю.

"Унаслідок атаки травмовано двоє людей", – йдеться в повідомленні.

Удар по автосалону - відео:

Наслідки атаки РФ на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через масовану атаку дронами є пошкодження у Дніпрі та передмісті.

Зокрема, понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда та будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджень також зазнало авто, газогін та лінія електропередач.

У ДСНС додають, що внаслідок масованої атаки безпілотників в Дніпрі постраждали троє людей. Удар спричинив у місті декілька пожеж, але їх вдалося загасити.

В ДСНС України повідомили, що росіяни влучили по житловій забудові та адміністративній будівлі у Харкові. Сталося 4 осередки займання. Загальна площа пожежі понад 600 м кв. Горіли частково зруйновані двоповерховий житловий будинок, надвірні забудови, а також пошкоджені адміністративна будівля, квартири у двох п'ятиповерхівках та автомобілі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що станом на 7 годину ранку вже 4 людей загинули. За його даними, 35 людей – поранені.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, У Харкові ввечері, 2 квітня, лунали вибухи. Місто вдруге за день перебувало під атакою російських ударних дронів Шахед. Ворог наніс щонайменше 14 ударів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити.

Водночас, експрацівник СБУ Іван Ступак заявив, що у ніч на 1 квітня країна-агресорка Росія вперше за довгий час не атакувала Україну дронами типу Шахед. За його словами, найімовірніше, ворог просто накопичує дрони для відновлення масованих атак, щоб українська система ППО отримала серйозне навантаження.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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