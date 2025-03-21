Потужне поповнення авіації: Швеція прокоментувала передачу Україні літаків

Поставка літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління залежить від готовності певних модифікацій інших винищувачів.

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Україна отримає обіцяні літаки у відведені терміни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Передача Україні літаків ДРЛВ не затримується

Достеменно не відомо, коли нові літаки з'являться в Україні

Швеція передасть Україні літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) ASC 890. Країна обіцяла надати допомогу ще у травні минулого року і наразі не відстає від графіка.

Як повідомляє видання Delfi із посиланням на Міністерство оборони Швеції, терміни поставок літаків ДПЛВ залежать від того, коли певні модифікації інших бортів, а саме винищувачів F-16, будуть готові.

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"Ми працюємо відповідно до початкового графіка, але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії", - зауважили у відомстві

Зауважимо, що за словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, ASC 890 дасть Україні абсолютно нові можливості проти повітряних та морських цілей. Її здатності ідентифікувати цілі на великій відстані будуть посилені, адже літаки діятимуть як мультиплікатор сили з появою F-16.

F-16 / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко раніше повідомляв, що Франція готується передати Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F, окрім цього українським пілотам вже передали F-16, МіГ-29 та ударні вертольоти Мі-24, що посилило Повітряні Сили.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року.

Напередодні військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна може попросити у Швеції та Великої Британії Eurofighter і Gripen. Ці борти стануть альтернативою F-16.

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