Кривава різанина в Бучі: як відбувається процес упізнання тіл загиблих

Як впізнають тіла загиблих під час різанини в Бучі / УНІАН

Українські військові звільнили від окупантів Київську область на початку квітня. І з перших днів стало зрозуміло, що кількість загиблих - сотні.

Спеціальні служби провели ексгумацію в місцях масового поховання, перевірили будинки, підвали, льохи, прочесали ліс. Після всіх необхідних слідчих процедур, тіла почали привозити до моргу в Бучі - для впізнання родичами.

Про те, як проходить процес впізнання тіл загиблих у Бучі розповіли у програмі Український свідок.

У дворі біля моргу стоять рефрижератори, так як в самому морзі місця вже немає. Загиблих потім відправлять в інші морги.

"Навколо збираються родичі, які протягом тижнів намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи і зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок", - розповів волонтер на ім'я Максим.

Волонтери біля моргу допомагають людям з пошуком зниклих родичів.

"Багато людей не змогли впізнати своїх близьких. Минуло чимало часу і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо упізнати. Громадяни, які шукають своїх родичів, можуть здати аналізи. Потім їх порівняють з ДНК-пробами тіл - цим займатимуться фахівці, які прибули до Бучі з Франції", - додав волонтер Євген.

Якщо родичі перебуває далеко, то з часом вони можуть звернутися з тією ж метою до прокуратури.

Жінка на ім'я Наталя розшукує свого сина. Вона розповіла, що бачила його останній раз 3 березня, а потім не було ні зв'язку, ні світла.

"Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки і забрали телефонні картки", - додає жінка.

Вона каже, що вже зверталася до поліції, до військових, ходила до ЦНАП. Зараз вся сім'я сподівається, що хлопець живий.

Окупація Бучі російськими військовими тривала 33 дні. Окупанти прийшли до міста 27 лютого, а залишили його ввечері 31 березня.

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