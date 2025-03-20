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"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

Юрій Берендій
20 березня 2025, 20:59
706
Тактика "килимового" бомбардування дозволяє росіянам продавити українську систему протиповітряної оборони і досягти цілей, зазначив аналітик.
'Килимові бомбардування міст': українців попередили про нову загрозу
Удари по Україні - українців попередили про нову загрозу від Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Селезньов:

  • РФ застосувала тактику "килимового" бомбардування для удару по Кропивницькому
  • Ціль таких ударів - гарантоване пробиття протиповітряної оборони

Вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія настільки масовано обстріляла дронами Кропивницький Кіровоградської області. Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів, що обласний центр атакували щонайменше 21 дрон, а усього над територією регіону пролетіли понад пів сотні безпілотників. Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі TSN.ua цю атаку трактує як "килимове" бомбардування.

На його думку, російська армія діє без урахування можливих жертв серед мирного населення, ймовірно, намагаючись уразити важливу для себе ціль. Велика кількість постраждалих серед цивільних та руйнування житлових будинків, які не мають стосунку до військової інфраструктури, вказують на скоєння воєнного злочину.

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"Це серйозний натяк на те, що Путін, декларуючи готовність до виходу на певні перемовні треки, продовжує свою агресію, воюючи насамперед з цивільним населенням України. Чому ворог використовує велику кількість дронів? Щоб гарантовано продавити нашу систему ППО — це стала російська тактика", - сказав Селезньов.

Селезньов також наголосив, що мобільні вогневі групи можуть знищити окремі дрони, проте за масованої атаки це значно ускладнюється. Він навів приклад нападу на Трипільську електростанцію, коли перші ракети було збито, але під час другої хвилі завдано значних руйнувань.

'Килимові бомбардування міст': українців попередили про нову загрозу
Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 березня російські війська атакували Кропивницький ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Під інтенсивним обстрілом опинилися житлові мікрорайони Новомиколаївка та Балашівка, де вже зафіксовано пожежі.

РФ може припинити удари по Україні, якщо союзники забезпечать повний захист неба. У такому разі ракети та безпілотники не зможуть досягати цілей, оскільки будуть перехоплені, що зробить такі атаки безглуздими. Крім того, використання дорогих засобів повітряного нападу стане економічно невигідним, якщо їх одразу знищуватимуть. Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Попри заяви про бажання миру, російська влада продовжує готувати свою авіацію до ударів по Україні. На військових аеродромах РФ помічено бомбардувальники, ймовірно, оснащені ракетами для нових атак. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Tracking.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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