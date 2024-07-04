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Як росіяни погрожують жителям ТОТ, котрі не хочуть отримувати паспорт РФ

Степан Гафтко
4 липня 2024, 17:41
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Росіяни погрожують жителям тимчасово окупованих територій депортацією та іншими наслідками, якщо вони не отримають паспорт РФ.
Як росіяни погрожують жителям ТОТ, котрі не хочуть отримувати паспорт РФ
Окупанти депортуватимуть жителів ТОТ без паспорта РФ / колаж: Главред фото: УП, pixabay

Росіяни на південних окупованих територіях України погрожують місцевим жителям депортацією та виселенням, якщо вони не отримають паспорт РФ. Окупанти планують відправляти людей через пункт пропуску у Василівці. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦНС повідомляють, що росіяни так і не змогли на даний момент паспортизувати більшість українців в окупації, тому вони вдаються до погроз та залякувань.

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Аналітики центру заявили, що після останнього російського рейду по домівках жителів півдня України окупанти погрожували людям виселити їх із житла та конфіскувати все майно, якщо вони не погодяться на російський паспорт.

Підсумовуючи викладену інформацію, у ЦНС повідомили, що російські військові неодноразово вивозили українців до пункту пропуску та погрожували відібрати у них домівку і виселити з рідного краю.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни наразі не в змозі захопити населені пункти на Донеччині і Харківщині, як це планували у Кремлі, через потужний опір ЗСУ. Тепер у ворога з'явилося нове завдання - перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка.

Варто наголосити, що до кінця літа окупанти намагатимуться захопити Часів Яр, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір".

Також стало відомо, що російські окупанти готують нові ударні підрозділи для того, щоб відтягнути сили та резерви української армії із східного напрямку на північ.

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окупація населені пункти війна Росії та України
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