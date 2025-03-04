Чи є в України план 'Б' після припинення підтримки союзників: відповідь уряду

Про що сказав Шмигаль:
- Україна не розглядає плану "Б" в разі припинення допомоги від союзників
- В України є один план - перемагати і виживати
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що альтернативного плану не існує, єдиний шлях для країни — це перемога та виживання. Навіть у разі припинення підтримки з боку ЄС та США Україна продовжить боротьбу за перемогу, заявив він під час пресконференції, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запитання щодо можливих фінансових джерел у разі припинення допомоги партнерів, Шмигаль підкреслив, що єдиним планом залишається боротьба до перемоги.
"Я скажу так: у нас із вами один план — перемагати і виживати. Тут іншого плану не може бути. У нас лише план А: боротися до перемоги України. Ось це наш план, і ми працюємо згідно з цим планом", - наголосив глава уряду.
За його словами, за три роки повномасштабної війни Україна стикалася з різними викликами, серед яких були й вкрай складні ситуації.
Шмигаль підкреслив, що Україна щоразу долає ці випробування, адже іншого вибору немає. Він підкреслив, що Україна або продовжить боротися, захищати свою державу, протистояти ворогу й здобуде перемогу, або ж "план Б писатимемо вже не ми".
"Тобто, я план Б не розглядаю. У нас план А — це наша перемога", - заявив Прем'єр-міністр.
Призупинення допомоги для України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заява президента України Володимира Зеленського про можливе затягнення війни стала одним із факторів, що вплинули на рішення Дональда Трампа щодо призупинення американської допомоги Україні. Як зазначає The Wall Street Journal, таку позицію підтримали всі ключові радники глави Білого дому.
Дані з польського кордону та логістичного хаба американської допомоги в Ясенку підтверджують припинення постачання військової підтримки США Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду, повідомляє RMF24. Він наголосив, що немає підстав сприймати заяви Вашингтона як "порожні слова".
Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи можливе припинення допомоги США Україні, заявив, що це нібито сприятиме мирному врегулюванню, пишуть російські ЗМІ.
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Хто такий Денис Шмигаль?
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
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