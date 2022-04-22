"Бункерне щуреня точить зуби": однокурсник Путіна спрогнозував терміни закінчення війни

Радикальне вирішення питання з РФ для України пов'язане з політичною або фізичною смертю господаря Кремля.
Колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець спрогнозував ймовірні терміни закінчення війни в Україні.
Як підкреслив він у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, для цього може знадобитися до півтора років.
Співрозмовник вважає, що радикальне вирішення питання з РФ для України пов'язане з політичною або фізичною смертю господаря Кремля.
"Поки бункерне щуреня живе, він буде точити свої гнилі зуби на Україну. Це у нього психічна хвороба. Тобто треба йому вирвати ці зуби, а значить, перемолоти його живу силу і техніку. Це все залежить від того, як далі піде розвиток подій", – додав Швець.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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