Понад 400 тисяч мін та інше - у ВМС розповіли про стан акваторії Чорного моря

В акваторії Чорного моря наразі може перебувати більше 400 тисяч мін та інших вибуховонебезпечних предметів. Більшість із них змило в море після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.
"Це доволі приблизна кількість, тому що враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок нищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко. Дніпро був замінований дуже щільно. І звісно, що велика вода все це змила", — зауважив Дмитро Плетенчук.
Також речник підкреслив, що найбільша небезпека наразі спостерігається у Миколаївській області та Дніпробурському лімані. Детально встановити кількість мін можна буде лише тоді, коли до обстеження акваторії моря долучаться міжнародні представники.
Що таке морська міна
Морська́ мі́на — інженерний боєприпас (міна), що встановлюється у воді і призначена для ураження підводних човнів, надводних кораблів і суден противника, а також ускладнення їх плавання. Морські міни поділяються на якірні, донні і плаваючі.
Раніше повідомлялось, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, адже росіяни постійно зберігають свою присутність у морі та часто мінують акваторію. В України є протимінні кораблі, проте вони не можуть розпочати свою роботу через російські військові судна.
Ситуація у Чорному морі та в Криму
Нагадаємо, раніше стало відомо, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Також у тимчасово окупованому Криму прогримів вибух і спалахнула пожежа на газорозподільній мережі поблизу Алушти.
Раніше стало відомо, що Росія обіцяє будуватиме малі ракетні кораблі з посиленим машинним відсіком. Це має нібито захистити МРК від ударів морськими дронами.
Читайте інші новини за темою війни у морі:
- Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby
- "Капитуляция флота": в ВСУ сообщили о бегстве кораблей РФ из Черного моря
- РФ вывела в Черное море огромное количество "Калибров": такое же было на Новый год
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред