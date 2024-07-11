Понад 400 тисяч мін та інше - у ВМС розповіли про стан акваторії Чорного моря

У ВМС оцінили кількість мін в акваторії Чорного моря - їх там більше ніж 400 тисяч.

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У Чорному морі більше 400 тисяч мін / колаж: Главред, фото: УНІАН

В акваторії Чорного моря наразі може перебувати більше 400 тисяч мін та інших вибуховонебезпечних предметів. Більшість із них змило в море після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Це доволі приблизна кількість, тому що враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок нищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко. Дніпро був замінований дуже щільно. І звісно, що велика вода все це змила", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Також речник підкреслив, що найбільша небезпека наразі спостерігається у Миколаївській області та Дніпробурському лімані. Детально встановити кількість мін можна буде лише тоді, коли до обстеження акваторії моря долучаться міжнародні представники.

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Що таке морська міна Морська́ мі́на — інженерний боєприпас (міна), що встановлюється у воді і призначена для ураження підводних човнів, надводних кораблів і суден противника, а також ускладнення їх плавання. Морські міни поділяються на якірні, донні і плаваючі.

Раніше повідомлялось, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, адже росіяни постійно зберігають свою присутність у морі та часто мінують акваторію. В України є протимінні кораблі, проте вони не можуть розпочати свою роботу через російські військові судна.

Ситуація у Чорному морі та в Криму

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Також у тимчасово окупованому Криму прогримів вибух і спалахнула пожежа на газорозподільній мережі поблизу Алушти.

Раніше стало відомо, що Росія обіцяє будуватиме малі ракетні кораблі з посиленим машинним відсіком. Це має нібито захистити МРК від ударів морськими дронами.

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