Боїв трохи менше, але місто майже впало: військовий про ситуацію в Часовому Яру

В районі Часового Яру ворог не припиняє спроб атакувати місто та захопити позиції довкола нього.

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Часів Яр / колаж: Главред, фото: Укрінформа, АрміяInform

Щодня ворог проводить штурмові дії в районі Часового Яру та намагається просуватися у цьому районі. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Нещодавно ми спостерігали від 10 до 20 штурмових дій за день. На сьогодні трохи менше. Але це не позначається на інтенсивності - ворог намагається прорвати нашу оборону, яка йде по каналу. Залучає всі наявні в нього артилерійські системи вогневого ураження, працює й повітряна складова. Однак атаки ми відбиваємо, ворог зазнає тяжких втрат", - розповів Калашніков. відео дня

Також він додав, що наразі місто майже повністю зруйноване. Ворог на цьому напрямку штурмує "прямо в лоб" та не полишає намагань вибити українських захисників із їхніх позицій.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Також на південному фланзі ворог намагається зайти за канал - у нього це не вдається. Активні штурмові дії продовжуються у районі де Кліщіївка та Андріївка. Там українські захисники утримують позиції.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку росіяни задіюють велику кількість людей та втрачають там дуже багато особового складу.

Також стало відомо, що вйська РФ просунулись на Покровському напрямку до залізничної станції у Новогродівці.

Раніше повідомлялось, що українські F-16 вже працюють в небі та беруть участь у відбитті ворожих атак.

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