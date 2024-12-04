Армія РФ не може наступати по всій лінії фронту: в ГУР озвучили причину

В розвідці зауважують, що російські загарбники зосередились на пріоритетних напрямках.

https://glavred.net/war/armiya-rf-ne-mozhet-nastupat-po-vsey-linii-fronta-v-gur-ozvuchili-prichinu-10619711.html Посилання скопійоване

РФ продовжує наступати / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Основне:

Армія РФ перебуває на межі виснаження

В окупантів недостатньо сил для масштабного наступу

Кремль залучає військових з інших країн до армії РФ

У країні-агресор РФ зараз відсутній глобальний потенціал для масштабного наступу на всіх напрямках фронту в Україні, адже загарбники перебувають на межі виснаження. Про це заявив офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" Андрій "Фаворит" Мельник (позивний "Фаворит") в інтерв'ю "Українському Радіо".

За його словами, доказом виснаження противника - є залучення військових з інших країн.

відео дня

"Ми бачимо, що вони вже залучають військовослужбовців з інших країн. Тому вони теж втомлюються. У них немає ресурсу, щоб проводити наступальні дії на всіх напрямках одночасно. Є пріоритетні напрямки, але на інших ділянках вони не здатні наступати постійно.", - підкреслив Мельник.

Він додав, що наступати одночасно скрізь не може й Україна.

"Я думаю, що потрібно обирати пріоритетні напрямки та поступово, сантиметр за сантиметром, повертати наші території... Маленькими, але впевненими кроками.", - розповів боєць.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти не полишають намірів просунутися вперед на Харківщині. Зокрема, армія РФ безперервно штурмує позиції українських захисників. За словами депутата Харківської обласної ради, росіяни розширюють свої фланги вліво й вправо.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що РФ готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Загарбники РФ вже підготували 300 човнів для перетину річки.

Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що після захоплення Курахового, армія країни-агресора Росії може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру.

Читайте також:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред