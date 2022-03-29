Все трапиться зовсім скоро: Арестович дав новий прогноз по завершенню війни в Україні

Олексій Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз по завершенню війни в Україні.

Для ВВС Арестович заявив, що президент США Байден говорить про глобальну війну, кажучи що "війна не на один тиждень і не один місяць".

"Ту війну, яку він оголосив у березні 2021 року, коли він назвав Путіна вбивцею, коли сказав, що світ поділився на авторитарні режими і демократію", - говорить Арестович.

Арестович назвав терміни повернення українців до Києва.

"До Києва можна буде повернутися за умови, що їх відтіснять звідси кілометрів на 50. Не так, як зараз, а по-справжньому. І, до речі, до Києва зараз повертається досить багато народу", - зазначив він.

За словами Арестовича, гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі, Ізюмі та Чернігові не триватиме місяцями.

"Місяцями вона не триватиме. Росія не втримає цю територію місяцями. Я думаю, що в кінці квітня - початку травня все повинно поступово закінчуватися", - підсумував він.

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Що прогнозують астрологи про припинення війни в Україні

Астрологи складають різні прогнози для України. Езотерик і астролог Олена Астропсихолог назвала дві важливі дати, коли війна в Україні може завершитися. Війна може завершиться вже в 20 числах квітня.

За прогнозом іншого астролога, з 8 квітня Меркурій буде в Овні. Це означає, що переговори з РФ будуть більш зрозумілі, конкретними і це хороший вектор, що ми зможемо домовитися про перемир'я. З 13 квітня буде поліпшуватися ситуація в Україні.

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