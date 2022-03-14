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Антивоєнний бунт на росТБ: що відомо про Марину Овсяннікову

14 березня 2022, 22:16

Після відчайдушного вчинку багато користувачів висловили Марині Овсянніковій подяку за сміливість.

Овсяннікова
Марина Овсяннікова / Facebook / MarinaOvsyannikova

Стали відомі подробиці про російську журналістку Марину Овсяннікову, яка зірвала прямий ефір Першого каналу антивоєнним плакатом.

На її сторінці в Facebook зазначено, що вона закінчила Кубанський університет, а також навчалася в Академії Ранхігс.

Звернемо увагу, що після відчайдушного вчинку багато користувачів висловили їй подяку за сміливість.

На сторінці Овсяннікової у Facebook-справжній ажіотаж.

Тисячі людей говорять їй слова підтримки і подяки:

  • "Пишаюся вашою сміливістю";
  • "Спасибі вам";
  • "Спасибі, ви справжній герой";
  • "Спасибі за правду";
  • "Марина Ви неймовірно смілива жінка! Спасибі вам велике";
  • "Яка молодець, спасибі";
  • "Дякую велике за правду і вашу сміливість";
  • "Захоплений! Схиляюся перед вашою мужністю".
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Додамо, що в Мережі не всі оцінили вчинок Овсянникової.

"Ще трохи, і цю пропагандистку Овсянникову канонізують. Нате вам, щоб з глузду не з'їхали. А то вже німб над її кочаном малювати готові. Що в ній героїчного? Обі***ася, що скоро хана всьому? Да, хана. Сама ж 8 років на путлоящері пахала. Отримуй, не с***ь, дівчисько", - пише у Facebook блогер Саша Сотник.

У коментарях користувачі відмічають, що акція на росТБ може бути заготовкою спецслужб РФ.

Нагадаємо, прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.

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"No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war", - було написано на плакаті, який потрапив у прямий ефір.

Як виявилося, сміливою дівчиною виявилася співробітниця каналу Марина Овсяннікова.

У мережі з'явився її ролик, в якому вона пояснила мотиви свого вчинку.

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